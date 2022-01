Morgane nous parle de ses moments de lecture hivernaux, aux odeurs de monoï, avec des palmiers et la mer en fond…

Karine Tuil, je ne vous aime pas.

Moi je vous ai découverte en lisant "Les Choses humaines" et je m’en souviens bien. Il y a des livres qui marquent par leur histoire, d’autres pas leur style, ou d’autres parce qu’on se souvient du moment où on l’a lu. Je me souviens des "Choses humaines" parce que je l’avais lu pendant les vacances de Noël 2019. Sur une plage. Oui … je sais, plage à Noël, avoir la gueule de Laurent Voulzy à 30 ans faut bien qu’il y ait quelques petits avantages.

On m’avait conseillé le bouquin mais je ne savais pas dans quoi je m’embarquais et la première partie commence avec une citation de Bernanos "Qui cherche la vérité de l’homme doit s’emparer de sa douleur". Et bien figurez vous que ça m’a marqué parce que comme l’immense connasse que j’étais j’ai instagramé ça. J’ai fait ça Karine. Parce que ce que nous dit Bernanos ? J’en sais rien, mais la phrase avec un palmier en fond, ça me donnait un côté intello des mers que j’aimais bien.

Moi au début j’avais lu "Bernardos" sous la citation je me suis dit, putain Zorro ça vaut peut-être le coup de le mater en VO. Et ce qui m’a choqué en repensant à cet acte c’est que je me souviens avoir posté la photo avant même d’avoir commencer le livre, ça raconte quand même que le plus important pour moi à l’époque était de montrer que je lis des livres, dans un endroit paradisiaque mais aussi que je mets quand même ma machine intellectuelle sur pause pour en informer le peuple via Instagram qui est forcément collé à son écran de téléphone quand moi, machine de culture, j’ai pas le temps car j’en suis déjà à la page 3.

Photo postée je pose le bouquin. J’ouvre ma bouteille d’huile de Monoï que je commence comme d’habitude à boire par petite gorgées régulières. Un bronzage uniforme et de qualité ça commence par l'intérieur. La dernière fois un médecin pendant une écho m’a dit "Ah. Votre vésicule a des origines non ? Même vos poumons ils sont ultra bronzés…" Après peut-être qu’il me disait d’arrêter de fumer et que j’étais dans le déni.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !