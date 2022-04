Aujourd'hui Morgane est compatissante avec Laurent Stocker et Serge Bagdassarian qui ne sont que 511ème et 521éme sociétaires de La Comédie Française...

Laurent Stocker et Serge Bagdassarian je ne vous aime pas. Mais je ne vais pas être trop dure avec vous parce que ça ne commence pas fort. Laurent, naissance à Saint-Dizier en Haute-Marne.

De tous les saints, Dizier n'est pas le plus hype. J’ai grandi pas loin et je puis vous assurer qu'on ne voit ni la mer, ni la montagne, ni le bout du tunnel. Vingt ans après, vous entrez au conservatoire avec toute la hargne et le bagage émotionnel qu’implique une naissance à Saint-Dizier.

En interview Catherine Hiegel a dit "C’est fou, cette intensité il pleurait déjà en arrivant". En 2001 vous entrez à La Comédie Française et en 2004, vous devenez le 511éme sociétaire. 511éme… Bon, je sais que l’important c’est de participer mais quand même… 511éme place, ça doit faire mal aux cervicales de regarder le premier depuis votre marche ?

Serge Bagdassarian vous êtes né à Dunkerque… Pfff… Donc c’est un épisode de "Confession Intime" cette émission. Mes pauvres loulous. Heureusement que y’a pas un Dardenne qui traine dans les couloirs avec une caméra parce que vous étiez bons pour le César ! Mais tu m’étonnes que les mecs ont des carrières incroyables derrière, l’envie de s’en sortir toujours, quitte à empoisonner Guillaume Gallienne ou à voler les cheveux de Denis Podalydès. De toutes façons j’ai l’habitude car dans les biographies que je lis sur les invités de l’émission c’est jamais naissance à Saint-Tropez. Evidemment. Si t’as 1975 naissance à Saint-Tropez après les dates c’est "De 1995 à 2002 : Prend le temps de vivre Con". Ca fait des pastis bien dosés mais pas des carrières !

Serge, en 2007 vous entrez à la Comédie Française et en 2011 vous êtes nommé 521éme sociétaire… Putain… Vous êtes des bons acteurs mais au cross de La Comédie Française vous êtes nuls !! La première sociétaire c’est Mlle De Brie et elle est arrivée en 1680 donc vous courrez pas vite quoi.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !