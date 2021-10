Ce matin, Morgane nous parle de l'auteur de best-sellers qui écrit sur un des plus gros best-sellers : Michel Bussi…

Je ne vous aime pas parce que vous êtes déjà venu en mars de l’année dernière nous parler de "Rien ne t’efface" et on aurait dû se méfier ! On aurait dû savoir que ce jour-là pendant la pause des informations de 12H vous aviez profité des 7 minutes de flash pour écrire un nouveau bouquin ! Mais ça ne fait même pas un an bordel ! Qui est aussi proactif que ça ? Vous mettez moins de temps à écrire un livre que moi à lire un livre ! C’est pas normal ! Ils sont au courant les gens que quand on croit que vous tapez un texto en fait vous êtes en train de boucler un best-seller ?

Je vous l'avais dit, ma mère lit tous vos bouquins et y’a pas assez de Noël dans l’année pour que je les lui offre tous ! Là, je vais devoir lui offrir le nouveau maintenant et je vais avoir l’air de quoi le 24 décembre quand je vais lui offrir une montre Cartier et qu’elle va me dire "il est ou mon Bussi ?". Maman si tu m’écoutes, je plaisante évidemment, il n’y aura pas de montre Cartier. De toute façon, elle est à la retraite donc elle a déjà beaucoup trop conscience du temps qui passe.

Puis là vous vous attaquez au Petit Prince, donc on est sur un auteur de best-sellers qui écrit sur un des plus gros best-sellers. Là va falloir arrêter la toupie d'"Inception" qui vous sert de cerveau Michel parce que nous les humains normaux on arrive plus à suivre…

