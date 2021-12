Ce matin, Morgane revient sur les tubes de Chantal Goya, l'invitée de La Bande Originale. Sa préférée : "Babar Babar"...

Chantal Goya je ne vous aime pas.

J’ai l’impression d’être un monstre en prononçant ces mots. J’aimerais vous dire que de vous avoir en face de moi ca me fait revire une partie de mon enfance, malheureusement je suis trop jeune. En revanche Daniel est ravi. Dans "La Forêt Magique", "Le Grenier aux trésors", autant de tubes qui lui rappellent de bonnes soirées, et de moins bonnes aux enfants qui étaient avec lui…

Vous vous appelez Goya en référence à l’artiste peintre, parce qu’un ami a trouvé que vous aviez une ressemblance avec un personnage de l’un de ses tableaux. C’est plutôt flatteur. Parce que moi, en maillot de bain, on me trouve des ressemblances avec certaines œuvres de Botero.

Même si je n’ai pas vraiment grandi avec votre discographie il y a quand même pas mal de musiques qui m’ont accompagnée mes proches et moi. A cause de "Voulez Vous Danser Grand Mère", y’a pas une mamie depuis 1977 qui peut rester tranquillement assise à un mariage. Toi t’arrives toute mignonne "voulez-vous danser grand mère" et ta grand mère elle te répond "qu’est ce qu’elle a pas compris dans "hanche en plastique" la Joséphine Baker en carton lààà".

Mais votre chanson que je connais vraiment par cœur c’est "Babar Babar", parce que de tous les éléphants ça a toujours été mon préféré. Dumbo il me fait chialer, l’éléphant bleu il coûte trop cher donc Babar je l’adore en plus les paroles : "Tu t'es marié avec ta petite cousine Roi des éléphants, te voilà père de trois enfants."

Bah finalement, Babar c’est Amin Dada dis-donc. "Amin Dada dis-donc" qui aurait pu être un très beau titre pour une de vos chansons…

