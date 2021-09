Ce matin, Morgane revient sur le parcours de notre invité Anraud Ducret

Arnaud Ducret je ne vous aime pas. Déjà par principe parce que je n’aime pas les autres humoristes, à part Paul Mirabel parce que regardez-le… Si t’aimes pas Paul Mirabel pas la peine d’aller faire un électrocardiogramme, tu sais que tu n’as pas de cœur. Quand je vois Paul arriver le matin, j’ai pas envie de faire l’émission, j’ai envie qu’on se mette sous un plaid et qu’on regarde Vaïana. D’ailleurs Paul tu m’expliquais que toutes les autres meufs te disent pareil et que du coup c’est un peu le problème.

Arnaud Ducret, j’ai pas envie qu’on aille sous un plaid tout de suite. Déjà parce que vous faites 1m90 et que c’est toujours pénible, le temps de trouver le bon sens pour pas que vos pieds dépassent on loupe la moitié du film. Du coup j’ai préféré regarder votre spectacle seule.

Vous jouez votre nouveau spectacle “That’s Life“, arrêtez de mettre les trucs en anglais pour vous la peter s’il vous plaît. That’s Life, The Artist, ça va bien. On est en France ici ! Dire cette phrase à la radio en année électorale, ma peau vient de perdre deux teintes, mes cheveux tirent vers le blond. Leïla t’oublies pas ce qu’on s’est promis, si je tire trop à droite tu m’abandonnes en forêt. Fontainebleau ou Rambouillet, j’ai quand même le droit à un abandon CSP plus.

Arnaud, ça faisait 4 ans que vous n’étiez pas monté sur scène, et vous avez décidé de revenir avec un spectacle super intimiste dans lequel vous racontez votre vraie vie. Mais quelle impudeur ! Franchement ! Ça me débecte. Est-ce qu’autour de la table vous m’avez déjà entendu déballer mon intimité comme ça ?

