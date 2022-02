Ce matin, Morgane nous raconte la défaite de la bataille d'Azincourt relatée dans le dernier livre de Jean Teulé. Et selon elle, si les Français n'en parlent pas beaucoup c'est parce que malgré Waterloo et Cyril Hanouna, on a quand même encore notre petite fierté…

Jean Teulé je ne vous aime pas.

Déjà vous êtes venu l’année dernière tout simplement nous dire que Baudelaire était un con, et là vous revoilà pour nous dire que pendant les batailles médiévales, nous, les Français, ça nous arrive d’être ridicules. Ça va de saloper l’histoire de France non? Bientôt vous allez nous raconter que Madame de Montespan n’était pas une épouse fidèle ou qu’on s’est planté dans les numéros et que louis XIV c’était le 15ème?

Alors pour bien comprendre, il faut revenir à l’histoire de la bataille d’Azincourt. Ah oui je ne vous ai pas dit? J’en ai marre d’être humoriste, et l’humour en a marre de moi, j’ai fait le tour, je suis à présent historienne. Bon, j’ai pas de diplôme d’histoire donc je vais modifier un peu la vérité, mais ce n’est pas grave avec un peu de chance je pourrai bosser pour un candidat à la présidentielle. Mais si vous savez, le petit là, je sais plus comment il s’appelle...

Azincourt donc, une bataille qui se joue en 1415 pendant la guerre de 100 ans. Putain je suis super crédible en historienne. 1415, 15éme siècle, quelques années à peine après la naissance de Daniel Morin. L’histoire donc on la connait, enfin non en vrai on la connaît bof, donc je vais vous la raconter : Les troupes françaises, fortes d'environ 30 000 hommes. C’est beaucoup. 30 000 hommes, dans une armée et pas un capable de me moissonner, se disait une paysanne du nom de Marganne en les voyant passer au loin - je prends la liberté de faire des petits ajouts dans l’histoire parce que si y’a pas un peu de cul Leïla elle va décrocher. Cette armée française tente de barrer la route à l'armée du roi d'Angleterre Henri V, forte d'environ 8 000 hommes et qui tente de regagner Calais. Ça fait donc en tout 38 000 hommes qui vont se croiser, je ne vous raconte pas l’odeur de vestiaire sur les sentiers.

Les deux armées s’affrontent et là, je ne peux pas le dire autrement : on se prend une tôlasse de l’espace. Les Français partaient pour gagner, sûrs d’eux, le torse bombé et se prennent une défaite comme jamais. Nous on a Jean-Luc Mélenchon sur ce genre de truc mais au 15ème c’était nouveau...

