Audrey Lamy Francois Cluzet je ne vous aime pas mais dieu merci! Non parce que quand j’ai vu le titre du film "La Brigade" j’ai flippé ma race. J’ai cru que ça allait être un film social sur une brigade de police en détresse dont un des flics se suicide parce qu’il y a eu une bavure et que ca remet en question tout le système de justice avec à un moment Léa Drucker en robe d’avocat qu’est pas contente et Benoît Magimel qui tape du poing sur une table quelconque parce qu’il n’est pas content non plus et que personne n’est content, même pas Niels Schneider la nouvelle recrue du commissariat qui pourtant est là pour être gardien de la paix à la base…

Donc là quand j’ai vu que la brigade c’était de la cuisine j’ai été soulagée. Les gros plans sur des gens qui coupent des oignons à la vitesse du son ça me fout de bonne humeur! Alors oui c’est aussi un film social, mais good mood et bordel que ça fait du bien. Je ne spoile rien mais dès la bande annonce tu sais que le personnage qui au début n’est pas chaud chaud de bosser dans le foyer pour jeunes refugiés va pas démissionner au bout de 2h parce que leur histoire c’est dur mais malheureusement quand t’as pas fait Ferrandi, t’as pas fait Ferrandi!

Ce film, comme les invisibles d’ailleurs du même réalisateur, raconte le lien, la force de la communauté, du vivre-ensemble. Tout ce qu’on arrive pas à faire dans cette émission et qui pourtant est, je pense, une des solutions pour sauver le monde. Après c’est vrai que quand tu veux sauver le monde, tu ne mets pas Daniel Morin à l’antenne trois fois par jours.

Alors oui, c’est une chronique bien consensuelle, pleine de bons sentiments où j’enfonce des portes ouvertes mais franchement les bons sentiments en ce moment, c’est comme le parmesan sur n’importe quoi, il n’y en a jamais trop. En revanche, le cynisme, l'individualisme et l’injustice sont beaucoup au menu du jour ces temps-ci donc vous, vous faites comme vous voulez, mais moi j’ai décidé de vous servir une grosse part de mièvrerie assumée!

