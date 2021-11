Ce matin, Morgane qui a rempli des petites bouteilles de larmes en regardant "De son vivant", film d'Emmanuelle Bercot et avec Benoit Magimel, les invités de La Bande Originale, propose une solution pour pallier la peur de perdre ses proches : ne pas en avoir !

Benoît Magimel et Emmanuelle Bercot, je ne vous aime pas.

Vous avez tellement réussi à me toucher sans jamais m’avoir croisée. Et je parle pas d’un MeToo par hypnose, genre Mesmer qui dérape, je parle d’être touché par une œuvre. Putain quel film. Par contre vous qui aimez les saisons, fallait le sortir en juin, parce que "De son vivant" en plein mois de novembre c’est toute une aventure pour mon petit cœur. La dernière fois que ça m’a fait ça c’était "120 battements par minutes" … 120 shots de vodka-tagada derrière pour être foutue de penser à autre chose.

Donc votre film Emmanuelle, j’avais zéro chance. Quand juste la bande-annonce ça te fout en l’air tu sais que ça va être chargé. Moi, juste au teaser j’ai eu les larmes, donc avant de regarder le film j’ai fait des étirements et tout et ça n'a pas marché, je l’ai pris en plein cœur. D’ailleurs j’ai rempli des petites bouteilles de larmes, que ça serve à quelque chose. Je vais te faire de la contrebande de Sterimar dans tout l’espace Schengen, rien à foutre !

Alors j’ai pleuré mais j’ai beaucoup souri en même temps parce que c’est très tendre. Après avoir regardé le film et après j’ai dû appeler l’intégralité des gens que j’aime pour leur dire que je les aime. Deux coups de fils super intenses. Dont un à Daniel qui m’a répondu "c’est qui ?". Heureusement que j’aime pas grand monde. Parce que pour pallier la peur de perdre ses proches, la solution ça reste de ne pas avoir de proches. Tu économises et des cadeaux de Noël et des larmes. Sur le long terme la solitude c’est une super opération. Bon, bien sûr, c’est chiant, pour jouer au ping-pong tout de suite ça devient super cardio ! Sinon ça va.

