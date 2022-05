Morgane est fortement inspirée par le résumé du dernier ouvrage d'Isabelle Carré : Et si vous pouviez changer de vie ?

Isabelle Carré déjà vous allez commencer par me payer un loyer. Vous ne pouvez pas être là comme ça tout le temps sous prétexte d’être la marraine de l’émission. Ca n’existe pas marraine d’une émission. En plus regardez nos tronches, si vous dites que vous êtes marraine d’une association caritative, personne ne vous contredira. Mais il faut mettre les formes. C’est la fin de l’année on est fatigués, heureusement qu'il n'y a que des immigrés dans cette équipe, on cache la misère derrière le bronzage mais franchement, on est fanés.

Moi à l'intérieur je ne suis que cendre et rosé chaud et Nagui il fait de la corde à sauter avec ses cernes. Daniel n'est même plus là, c'est moi qui anime une marionnette depuis février. Si Jeff Panacloc, que j’adore, remplit des salles je peux bien remplir Daniel. La phrase n'est pas sortie comme je voulais et ma main non plus.

Isabelle Carré c’est quand même chouette de venir nous parler du "Jeu des si" votre nouveau livre. Autant te dire que le résumé m’a fortement inspirée "Et si vous pouviez changer de vie ?" Déjà… Oui. Tout de suite. Tout sauf ma vie. Franchement je veux bien être une souris dans un bar à chat, mais j’en ai marre de ma vie ça va on a compris, tous les jours la même chose. La saison 1 était bien mais franchement la 31ème on commence à se lasser, j’arrive même pas à m’attacher au personnage principal. Wow, c’est super triste ce que je dis.

Je continue le résumé. Règle 1 : Trouvez un nouveau nom. Bon ça c’est facile : Gilles. Bah si je peux jouer autant devenir un homme. Si j’ai l’occasion de changer de vie, autant me débarrasser de la charge mentale, des règles, des injonctions à la féminité et du sexisme. Sinon je change juste de stérilet et je ne change pas de vie.

Règle 2 : Remplacez vos proches par des inconnus. Alors là ça se complique parce que mes proches sont des inconnus. Parfois je regarde une dame au hasard dans la rue qui se demande pourquoi je la mate avec insistance et je dis "c’est tout maman ça de me demander d’arrêter de la fixer". Après Isabelle Carré vous êtes presque une inconnue pour moi, donc peut être que vous pouvez devenir mon proche. Quand j’irai ouvrir une assurance vie je dirai "je veux mettre mes proches et Isabelle Carré à l'abri".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !