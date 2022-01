Ce matin, Morgane rencontre enfin Reda Kateb et se souvient de sa toute première fois face à Isabelle Huppert. C'était sa première semaine en tant que chroniqueuse à La Bande Originale et elle en garde un très bon souvenir…

Isabelle Huppert et Reda Kateb… Pression un peu quand même. Et je vais vous dire un truc, en fait, je voulais pas que vous reveniez Isabelle Huppert. Vous étiez invitée l’année dernière pour "La Daronne", c’était ma première semaine et ça s'était bien passé. On pouvait pas rester la dessus merde? Si vous saviez le nombre de gens qui m’ont dit "Ouah!! T’as eu Isabelle Huppert!", je pense que vous n’avez pas beaucoup de conversations qui commencent par "ah et Morgane Cadignan t’a chroniquée".

300 chroniques et on me parle très souvent de celle avec Isabelle Huppert. Alors qu’on a eu Christophe Dechavanne et que c’était ma master piece. Mais je suis super frustrée parce que la dernière fois Isabelle … Huppert. Non mais ça me fait bizarre de dire juste Isabelle. Si vous revenez une troisième fois on part sur “Isa“ mais là c’est trop tôt. La dernière fois je vous ai dit qu’on avait en commun le conservatoire de Versailles, l’élégance et une carrière à l’international. Oui! J’ai été voix off pour une pub qui a été diffusée en Suisse. Il y a des gens à Fribourg qui associent ma voix à de la chicorée. Y’a pas de petites égéries. Sauf Eva Longoria pour L'Oréal qui fait vraiment 1m22. Et j'ai envie de rester sur ces beaux moments de première chronique avec notre invitée.

Reda Kateb, enchantée, c’est notre première fois. Vous êtes né en 77, depuis il s’est passé plein de trucs. En vrac : un Jacques Audiard, un César, une gastro, Nakache et Toledano, des chaussettes qui se perdent dans le tambour, "En thérapie", des séries canal et un ficus décédé.

La gastro, le ficus et les chaussettes c’est pour rappeler que les acteurs aussi ont des vies normales quoi. Le lundi t’es sur le tournage d’"Un Prophète", le mardi tu te réveilles avec un poil pubien blanc et tu te prends ton coup de pelle dans la gueule comme tout le monde. Tout le monde a un quotidien fait de jolis petites choses banales et heureusement, sinon Claude Lellouche serait au chômage depuis 77.

