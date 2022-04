Avec le retour de Thomas Ngijol sur scène avec son spectacle "L'Œil du tigre", Morgane réalise que finalement les stand-uppers sont peut-être un peu kamikazes...

Thomas Ngijol je ne vous aime pas parce que je vous ai découvert au Jamel Comedy Club il y a des années quand vous imitiez un antillais avec le personnage de Joël Gro Désir et vraiment quand j’ai vu ça je me suis dit “Ah le bâtard c’est caricatural“. Puis ma grand-mère a débarqué dans le salon en me disant “C’est papi qui hurle comme ca ?“.

Votre nouveau spectacle s’appelle "L’Œil du tigre", l'occasion de se repencher sur ce que veut dire cette expression popularisée par la BO de "Rocky 3" "Eye Of The Tiger" qui est l’hymne de footing de tous les flemmards du monde. Tu la mets, tu cours 4 minutes et après ça passe à une autre chanson et t’es la “Oh a la fois c’est pas fou pour les articulations finalement. J'ai jamais vu personne se faire une entorse avec un Spritz…”. "L’Œil du tigre", donc, en astrologie chinoise, c’est quelqu’un d'enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif… Bon visiblement vous n’allez plus faire l’antillais.

Franchement quand on y pense, il est un peu kamikaze celui qui a l'œil du tigre, il prend des risques inutiles pour le plaisir et le panache. Et quelle belle définition du stand up. Prendre des risques inutiles. Je pense qu’on s’est tous au moins dit une fois en coulisse “Mais je peux pas être chef de projet digital comme un tiers de l’humanité non ?“ parce que faire des blagues devant des gens qui vont peut-être pas rire, c’est l’équivalent de sauter du troisième étage… Il y aura peut-être un matelas pour te réceptionner mais tu auras l’info uniquement pendant la chute. Kev, y'a pas de matelas ! Oh, trop tard.

Alors, vous remontez sur scène pour la première fois depuis 7 ans avec ce spectacle et je vous imagine du coup en loge avant chaque levé de rideau en train de boxer un peu dans un gros jambon. Pas sympa pour son attaché de presse ! Je parle de Rocky, je ne suis pas gratuitement grossophobe avec les gens qui bossent avec vous au théâtre.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !