Ce matin, Morgane tente de convaincre Guillaume Canet de lui trouver une place au casting de ses prochains films...

Guillaume Canet, je ne vous aime pas.

Déjà parce que je suis encore en train de chercher mon nom au casting du prochain Astérix. C’est pas faute de dérouler la liste, non mais sans déconner il y a même mon notaire quoi, c’est comme aux résultats du bac "Ok Angèle, Audrey, Vincent, Thomas, Issa … Elodie, Jean-Marc, Patou …" oui bah à la fin je dis des prénoms au hasard puisque de toute façon ce sera forcément quelqu’un qui joue dedans quoi. Tant que c’est pas Morgane, ça sera au générique, c’est toujours pareil avec vous Guillaume de toute façon. Moi je récupère les miettes que vous me laissez. Depuis le début hein, depuis 2006 … "Ne le dis à personne", bah personne ne m’a rien dit.

Franchement dans votre dernier film, qui se passe en Bretagne en plus, un effort merde ! J’ai pas fait l’école de la rue blanche mais être de dos en ciré jaune, je pense que ça va quand même. Vous avez produit "Jappeloup", j’ai 3 galops et demi, je pense que je pouvais au moins jouer un tas de foin dans un box. Ou même une employée d'écurie, regardez : "Je vais rentrer Tanguy au box, il a les sabots abimés et la croupe un peu tendue. J’aime pas ca. Il ne sera jamais prêt pour le concours. Installez-le sur ce gros tas de foin là-bas. Je déconne Tanguy, tu gagnes tous les sauts d’obstacles de mon cœur.

