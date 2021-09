Ce matin, Morgane nous explique ce qu’évoque pour elle, Leïla Bekhti

Leïla je ne vous aime pas mais je suis tout de même un peu émue ce matin parce que toutes les Leïla de ma vie, en un studio réunit, mes âmes sœurs, mes égéries parfois mes …. non bah tout va bien en fait.

Alors il y en a une que je connais personnellement et l’autre qui ne sait pas encore qu’elle n’a pas d’autre choix que d’accepter d’être mon amie. Une fois cela dit, je voulais faire un constat simple : est-ce que vous vous rendez-compte du nombre de mardi matin qu’on démarre sans chanter les L5 ? C’est dramatique !

C’est bien de s’inquiéter de la disparition des baleines et des pandas mais putain la disparition des Whatfor, personne ne s’inquiète. Allo le GIEC, il serait temps de se mettre sur les rapports qui intéressent vraiment les Français.

Leïla, vous venez aujourd’hui nous parler des Intranquilles, film de Joachim Lafosse dans lequel vous êtes mariée à Damien et en lisant votre filmographie je me suis dit : quand on a été mariée à Edouard Baer comme c’était le cas dans La Lutte des classes, on a déjà eu de la chance mais là ça commence à faire beaucoup. Mais c’est vrai que Chanson Douce, Les Intranquilles, Un Cœur en Abime qui arrive … c’est pas simple le couple pour vous dans la fiction.

Et puis Tout Ce Qui Brille, c’était surtout vous qui brilliez dedans avec Géraldine Nakache, que je vais d’ailleurs devoir dégager de votre vie pour prendre sa place de meilleure amie ça va pas être évident.

