Morgane qui se languissait et commençait à s'ennuyer de Paris est absolument ravie de découvrir un nouveau film de Cédric Klapisch...

Moi je l’attendais le nouveau Klapisch là c’est vrai, ça fait quelque temps que je m’ennuie et que je regarde Paris plus pareil. Donc vos persos qui courent sur les quais moi ça me fait du bien. Je matte Paris comme si on était mariées depuis 20 ans. "T’es obligée d’être embouteillée tout le temps comme ça? Hein? Tu me regardes plus de toute façon, c’est le printemps j’ai mis une robe et pas un accordéoniste sur les quais de Seine, quedal. Y’en a que pour les Qataris de toute façon, le jour où j’irai m’installer à Dubaï tu seras bien contente. Comment ça? Que moi je baisse d’un ton? Va dire ça à tes loyers putain! A 700 balles le 50 m carré c’est pas moi le problème. Et je te parle même pas de ta maire parce que ça va énerver Nagui".

Bref, j’ai perdu l'étincelle donc j’ai besoin du nouveau Klapisch pour me dire qu’il y a d’autres gens qui ont une vie différente de la mienne et que pourtant on est tous un peu vides mais un peu remplis par les autres et on va s’en rendre compte en faisant du vin, ou une coloc', ou de la danse, ou en se faisant une part de gâteau, en se faisant Gilles Lellouche, bref. Vous allez m’aider Cédric. En plus on se connait un peu avec Cédric, en 2019 je suis allée à l’avant-première de "Deux Moi" et en sortant dans le hall du ciné je vous ai dit "bravo" vous m’avez répondu "merci". C’est vrai que depuis, Covid et tout on a pas eu le temps de dîner quoi.

"En corps" c’est l’histoire d’Elise donc qui ne peut plus danser, ou en tout cas plus comme avant. J’imagine que pour une danseuse de ce niveau là évidemment que le pire truc qui peut t’arriver c’est la blessure. Après j’avoue que si mon kiné c’est François Civil… Bon bah si je me pète une rotule, c’est la vie quoi hein… On va quand même pas râler pour un genoux qui se plie plus non? Y’a plus grave dans la vie. Regardez Guillermo. Fin de la phrase. Y’a plus grave dans la vie. Regardez Guillermo.

Et Elise elle va réapprendre à danser autrement en se rapprochant d’une compagnie de danse contemporaine. Ce qui m’a rappelé que j’ai fait un stage dans une compagnie comme ça en résidence, et c’était bien mais je vais pas mentir, ça fait beaucoup de sarouels pour moi. Et je sais que la bonne ambiance ça va souvent avec les vêtements pas cintrés et les boucles d’oreilles en plume… Mais moi en général quand quelqu’un commence à ressembler à un prof. d’art plastique je cours dans l’autre sens.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !