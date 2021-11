Ce matin, Morgane nous parle du dernier album de Julien Clerc "Les Jours heureux" dont il a tiré l'inspiration dans un taxi londonien ...

Julien Clerc, je ne vous aime toujours pas.

La dernière fois je m’étonnais du fait que vous n’ayez écrit aucune chanson avec mon prénom dedans, bien que je sois métisse et que j’aime bien danser sans t-shirt. Aujourd’hui et comme tous les jours, mes seins ne sont pas le sujet de cette émission. Vous venez nous parler des "Jours Heureux", votre 27ème album. Vous vous rendez compte ? Vous avez plus de sorties d’album que Paul n’a eu d’anniversaires. En revanche, c’est drôle de faire un album qui s’appelle "Les Jours Heureux" avec des chansons de Barbara, Brel ou de Léo Ferré.

J’ai lu une interview qui revient sur la genèse de cet album et c’est intéressant vous racontez : "Un jour dans un taxi à Londres, je me suis mis à fredonner 'Boum' en regardant tomber la pluie. C’est beau la pluie sur Londres."

Oui faut mieux trouver ça beau parce qu’en même temps c’est souvent. On a rarement chanté la canicule du Yorkshire. Là-bas Melissa elle danse en Damart.

"Et puis j’ai pensé à Vienne et à Barbara. Et puis j’ai dérivé jusqu’à Venise et ses barcarolles chantées par Aznavour."

Et ça a dû être une course un peu chère en taxis. Parce que la semaine dernière j’ai fait Porte De La Chapelle - Belleville ça m’a couté 50 balles, mais alors Londres-Venise, il devait être content le chauffeur. Une course a 12 000€ avec Julien Clerc qui fredonne sur ton cuir. Il a de la chance le gars ! 5 étoiles direct !

Ensuite vous continuez : "Est-ce un cycliste londonien qui m’a ramené à Yves Montand et à sa bicyclette ? Peut-être." Ah bah c’est pour ça qu’Hidalgo elle nous embête Julien, elle veut juste vous faire écrire des albums. C’est bon Anne. C’est enregistré. Les places de parkings maintenant s’il vous plaît. Je ne peux pas remonter mon scooter dans mon salon tous les jours, c’est pas bon pour mes lombaires. Heureusement que vous avez pas vu passé un mec en Mercedes Benz parce que vous auriez repris NTM. Et les Brigittes l’ont déjà fait. Et vous entendre reprendre NTM au piano, je crois que "Taratata" n’est pas encore prêt…

