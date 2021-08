Morgane Cadignan soupçonne Isabelle Carré d’avoir une actu juste pour venir dans l’émission...!

Isabelle Carré je ne vous aime pas.

Parce que j’ai l’impression que vous êtes plus indispensable à cette émission que moi quoi. On n’a même pas tenu deux jours plein avant d’inviter Isabelle Carré dans cette émission.

Isabelle soyez franche, si vous voulez travailler ici moi j’échange ma place avec vous quand vous voulez. On n’a même pas à refaire de papier d’identité, j’ai une cousine qui s’appelle Isabelle Cadignan, avec un bon black face vous vous en sortirez très bien. J’ai acheté un fond de teint une demi-teinte de trop, donc allons-y, une polémique raciste sur France Inter pour la rentrée ça met un coup de fouet, sans mauvais jeu de mots.

L’année dernière vous êtes venue pour la sortie de votre livre “Les Indiens“, là vous venez pour la sortie d’un film “Délicieux“. Un film d’époque où vous cuisinez en beaux costumes avec des chutes de tissu sur la tête. Moi je vous soupçonne un peu de vous forcer à avoir une actu pour nous voir. Franchement le biopic la Laitière fallait y penser. Qui l'eut cru, la petite dame dessinée sur les cartons, avant le rachat par Lactalis, c'était Isabelle Carré. Bientôt on apprendra que l’ourson de Cajoline c’était Daniel avant la pelade.

Non mais c’est bien d’être revenue, moi ça instaure des petits points de repères dans ma vie: passeport tous les 10 ans, frotti tous les trois ans, brossage de dents tous les deux jours, et Isabelle Carré deux fois par ans. En plus, franchement nous on vous aime bien, enfin eux vous aime bien, moi c’est compliqué j’ai du mal à m’attacher mais franchement, la prochaine fois, venez juste... pour venir. Et oui Leïla, TITRE. Tu as raison. Non mais venez juste pour nous raconter vos vacances. Allez, au hasard, ça se passera sur la Côte Basque j’imagine. Je vous vois tellement dire que vous aimez regarder l’océan quand la pluie arrive. En même temps c’est logique, c’est Isabelle Carré, elle à un César et un prix Romy-Schneider elle va pas partir à Pattaya avec nous Nagui.

