Morgane trouve qu’on analyse toujours les mécanismes de la victoire et trop peu le côté flamboyant de la débâcle annoncée. Heureusement Mathieu Sapin et Louison ont pu suivre chaque candidat de la campagne présidentielle et en ont fait une BD.

Mathieu, Louison je ne vous aime pas. Et Mathieu vous savez très bien pourquoi. Estimez-vous déjà heureux que ça ne se finisse pas devant un tribunal… J’adore semer ce genre de doute quand t’es bougon et qu’on te demande ce que tu as et que tu dis "rien". Et que le monsieur en face préfère marcher sur une mine anti personnelle plutôt que de soulever ce "non mais rien". Et après tu lâches juste un petit "non mais tu sais très bien pourquoi". Tu laisses passer deux ou trois bégaiements et tu dropes la bombe "Bah si tu le sais pas c’est qu’on a un vrai problème !". Et en vrai il se passe rien, tout va bien mais il faut bien une raison d’aller se détendre au yoga

Donc Mathieu voilà, là c’est pareil. Vous savez très bien et si vous savez pas c’est qu’on a un vrai problème. Non en vrai je vous aime bien. En tout cas, je salue votre travail parce qu'elle a dû être spéciale cette campagne présidentielle. Non mais pour nous autres humoristes c’était un régal franchement, il n'y avait qu'à écouter une déclaration pour avoir un an de vannes. Le salon de la blague à Porte de Versailles cette présidentielle. Moi j’avoue que le stand Mélenchon c’était mon préféré. Il y avait plein d’activités olfactives et le 24 mai on a détruit le stand de colère, c’était chouette.

Mais la prochaine fois faites un truc doux pour vous, vous voulez pas suivre une élection de Miss régionale ou un truc un peu sympa ? En plus Louison vous avez un peu suivi Anne Hidalgo pendant sa campagne et vraiment je veux pas marcher sur le territoire de blagues de Tanguy Pastureau mais vous le dites vous même "j’ai l’impression d’avoir assisté au naufrage le plus long du monde". C’est très dur cette sensation de savoir qu’on va perdre, savoir qu’il n’y a aucune chance mais y aller quand même et se battre. Parce qu’on se moque d’Anne Hidalgo mais c’est un peu ce qu’on fait tous les jours non ? Se fighter en sachant que ça sert à rien. Moi par exemple, tous les matins je me coiffe avant de mettre un casque de scooter. C’est pas la plus belle analogie de nos existences ?

