Jalouse et admirative, Morgane nous parle de l'élégance à la Dedienne.

Ça va Vincent ? Vous êtes ici chez vous en fait ? Mais est ce qu’il a une actualité au moins ou c’est juste pour se faire mousser ? Les gens ne voient pas mais il est venu avec son Molière, il touille son café avec. C’est le jubilé de Vincent Dedienne cette semaine en fait ? Vous êtes la Reine d’Angleterre ? Elisabeth Dedienne ? Vincent 2 ? Non mais moi ça commence à bien faire, vous vous prenez pour qui pour mettre de l’élégance dans le paysage comique français ? Un seul en scène, en costume, au théâtre, avec un piano et André Dussollier… Il ne peut rien faire comme tout le monde celui-là. Le Stand-up merde ! Nous on est tous en Stan Smith à faire des blagues sur les trottinettes et les prix des loyers et vous allez vous mettre à la page s’il vous plaît !

Et vas-y qu’on va à Biarritz pour se faire photographier et avoir une affiche élégante. Puis "Un soir de gala"… C’est tout Vincent Dedienne ce titre. C’est désuet et élégant. Non mais regardez-le ! C’est évident qu’il cite des tirades de Claude Sautet sans s’en rendre compte. "Ah pardon je ne m'entends pas !" C’est César et Rosalie ou Bigflo et Oli ce que je viens de dire ? Je sais jamais.

Vous devez être une horreur au Time's Up… Quelqu’un dit "Bonjour", il répond "Françoise Sagan, bonjour tristesse bien sûr", alors que c’est juste le livreur de pizza, qui se retrouve coincé parce qu’il n’a pas le droit de mimer ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsèdent. Putain d’ailleurs j’y pense pour un sourd et muet ça doit être long cette manche. Bref… Vincent quoi. Un jour je vais écrire le nouveau Pixar ça sera l’histoire de une chanson de Vincent Delerme qui prend vie et ça devient vous.

Moi quand je suis debout sur un ponton en train d’enlever ma veste de costume en général c’est parce que quelqu’un a prononcé la phrase "mais je te dis qu'il y a pas assez de fond pour faire une bombe" et que j’ai répondu "On pari ?", après je saute et c’est l’autre qui avait raison. M’enfin tant pis, qu’est ce que tu veux que je foute avec des chevilles qui fonctionnent de toute façon ! On se prend pour qui ? Je suis pas Dua Lipa !

A propos d’élégance, après être passé aux Bouffes du Nord Vincent vous êtes au théâtre Le Marigny, bah évidemment, c’est Vincent Dedienne il va pas être au théâtre du "Doigt Qui Pue". Est-ce que cet établissement existe ? Non. Est-ce que c’est dommage ? Oui, parce qu’entendre Nagui demander à Leïla "Que se passe-t-il dans le monde de la culture à part Pierre Arditi au doigt qui pue ?", et bah moi je reste 8ans de plus.

Autre preuve d'élégance je lisais une interview de Vincent Dedienne, dans laquelle Le Parisien lui demande "Quels humoristes vous font rire aujourd’hui ?" Bon d’abord il cite plein de ringards dont franchement on se fout mais royalement, et après il avoue : "J’adore aussi Marina Rollman, Morgane Cadignan ou Guillermo Guiz." Enfin un peu de bon sens. Et je veux pas dire mais trois noms qui courent pour l'écurie Nagui ! Donc déjà bravo pour votre bon goût…

