Pour Morgane, Catherine Jacob et Martin Lamotte ont toujours fait partie de sa vie

Catherine Jacob et Martin Lamotte je ne vous aime pas et c’est même dérangeant de vous voir en vrai.

J’ai l’impression d’être rentrée dans ma télé. C’est là que je vous ai toujours vu tous les deux. Vous êtes un peu mes parents de télévision. Hop SURPRISE, on vient faire de la promo pour une pièce un matin et on se retrouve parents d’une fille de 30 ans avec un dysfonctionnement affectif.

Merde j’aurais pas dû dire ce scenario à voix haute, Alexis Michalik a déjà dû commencer à écrire.

Non mais c’est vrai vous faites partie de mon quotidien, Catherine Jacob vous décrochez le César pour votre rôle dans « La Vie Est un Long Fleuve tranquille » en 1989, un film que j’ai vu environ 100 fois, et comme je suis née en 1990 vous avez donc toujours fait partie de ma vie. Martin Lamotte j’en parle même pas il est dans mon testament. Bon y a pas grand-chose à chopper Martin, 1000€, le texte de cette chronique et une bouteille de monoï, pas de quoi trafiquer les freins de ma bagnole. Puis de toute façon dans Paris on peut plus rouler assez vite pour avoir un accident décent. Vous vous rendez compte, si seulement Lady Di avait vécu sous Hidalgo, on aurait tous beaucoup moins chialé.

Catherine Jacob et Martin Lamotte, ou comme je devrais vous appeler “papa et maman“ vous venez nous parler de « Papy fait de la résistance » qui contre toute attente n’est pas une pièce de théâtre sur Nagui dans les médias. Pardon Nagui, c’est une balle perdue mais je ne pouvais pas commencer l’année avec une blague sur Michel Drucker, le stand-up Français est un milieu impitoyable. Je suis observée les amis.

