Ce matin, Morgane se demande si dans le fond le meilleur super pouvoir possible à avoir ça ne serait pas de s’en foutre du regard des autres...

Philippe Lacheau, Tarek Boudali ou, comme on vous appelle dans le milieu depuis que je viens de le décider, Boudacheau. Ah bah oui mais Brad Pitt et Angelina Jolie ça fait Brangelina, moi je compose avec ce qu’on me donne. Avec Fanny les gens nous appellent "Morny Cadiwet" on s’adapte. De toute facon Tarek je peux pas ne pas aimer quelqu’un qui s’appelle comme un truc qui ressemble à Boudadi.

En tous cas Philippe, je sais pas si vous êtes un bon super héros mais vous êtes un très bon pote parce qu’autour de vous on retrouve la même bande depuis le début, avant même la bande à fifi en fait. Et moi j’admire ça parce que si un jour j’ai un financement CNC, je pense que y’a plus de loyauté qui tienne. Je suis pas un monstre, je dis pas que Fanny elle s’occupera pas du catering, genre découpe du quatre quart, ré-achalandage de mélange salé amandes/raisins secs, mais pour les premiers rôles elle passera le casting comme les autres enfants y’a pas de raison. En fait votre film "Epouse-moi mon pote" c’était un peu vrai quelque part. Moi si j’épouse ma pote genre Fanny, bah j’épouse Fanny quoi. Y’a pas de collaborations artistiques derrière, on se marie, on fait un épisode de podcast tous les 5 ans pour dire aux gens qu’on est plus ou moins vivantes et fin de l’histoire.

Et en fait en voyant votre film je me suis demandé si le super-pouvoir, le plus grand pouvoir qu’on pouvait avoir aujourd’hui, c’était pas celui d’en avoir rien à foutre. Non parce que tu voles, bon c’est bien mais une fois que t’as fait trois Paris-Nice à la force de tes bras, tu te dis que dans l’avion au moins tu peux pioncer. Le pouvoir de te téléporter, franchement pour aller où? Moi je regarde ma vie bon bah je vais me téléporter de mon lit à mon frigo, super… Je paie un loyer à Paris avec un salaire du service publique, donc bon aller de ma chambre à ma cuisine ça ne me prend pas non plus des heures. Quelqu’un avec des bras un peu longs peut facilement chopper une Pom’pote en restant sous la couette.

