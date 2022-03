Ce matin, Morgane nous parle du désintérêt des jeunes face à la vie politique.

Bonjour à tous,

Boooooon … Aux vues de l’actualité que vous venez de decrypter pendant 2h je vous demande pas comment ca va. De la pandémie a la guerre sans se mouiller la nuque. Disons qu’on a pas vu la lumière depuis si longtemps qu’on pourrait chanter Superstition. Du coup pour détendre un peu les gens je vais parler d’un truc dont plus personne ne parle et dont tout le monde se fout : Le droit des femmes ? Calogero ? Mais non enfin ! La campagne présidentielle bien sûr et d’à quel point même avant cette terrible actualité elle n'intéressait déjà personne !

A commencer par les jeunes : C’est un fait qu’on connaît depuis des années : les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique. Moi compris. Je vais avoir l’audace de me catégoriser parmi les jeunes, et s' il y a des auditeurs qui ne sont pas d’accord avec ça … Il est 08h55 et vous écoutez France Inter. Et j’ai aucune morale à faire, moi même je suis pas politisée, Par exemple …pour Pompidou j’ai longtemps cru que le musée était arrivé avant le mec. Je trouvais ca dingue comme coincidence.

Pareil, j’ai compris que l’année dernière que Bruno Le Maire ce n’était pas juste un élu local à qui on manquait un peu de respect. Maintenant je sais que ca marche pas comme ca, la vie n’est pas si simple, par exemple : Georges Tron, il a des bras, On nous ment en permanence : Julien Denormandie vous savez ou il est né ? A CAHORS BORDEL !! Michel Sapin j’étais tellemeeeeeeent décue…… il n’a que deux boules. Un bien triste Noël.

Et je ne suis pas la seule jeune à avoir du mal à m'intéresser 40 % d’abstension chez les 25-34 ans au second tour des dernières présidentielles. En même temps depuis 2 ans, y en a que pour le covid. Franchement j’en soupçonne même quelques uns de relancer un peu la pandémie pour pas avoir à parler des sujets de fond. On a quand même vu Nicolas Dupont Aignant sur un marché dans la banlieue de pékin acheter une chauve souris et une plancha.

Ce qui ressort beaucoup c’est que les plus jeunes ont l’impression qu’il n’y a plus de grands leaders d’opinions auxquels croires ,et franchement ? Il y en a qui se présentent, c’est juste pour passer dans Quotidien quoi ! Anne Hidalgo , par exemple, il y a un moment ou elle y croit vous pensez ? Si oui, ça veut dire qu’on a poussé cette histoire de développement personnel trop loin. Si cette femme se regarde chaque matin en se disant “ Ca peut passer “ Tu lui laisses pas les clés de ton camion ! “

Les gars ce ne sont plus des candidats, à ce stade là ce sont des stand-uppers. Moi j’ai peur pour ma carrière , Valérie Pecresse fait des meilleurs vannes que moi rien qu’en existant. D’ailleurs le président Ukrainien est un ancien humoriste hein,moi je savais pas … une sorte de KIEV ADAM’S. Je me dis que les notre aussi ont un potentiel comique certain, ce sont presque des personnages de sketch :

Emmanuel Macron c’est le relou qui coche “ peut-être “ sur l'événement facebook de la soirée alors qu’on sait qu’il va arriver en dernier en en disant « désolé j’ai rien apporté, l’Arabe du coin était fermé. Mais ce Monsieur Rachid reste une chance pour la France.»Le pauvre, il avait déjà prévu un truc grandiose, le Louvre, c’était rien à côté ! ! Il allait sauter en Jet-Pack de la Tour Eiffel sur la B.O du cinquième élément. Ca aurait été la première investiture sponsorisés par Redbull. Le gars touchait tellement plus terre dans deux ans, il fasait la mi-temps du Super Bowl avec Thomas Pesquet.

C’est vrai que globalement ca envoie pas enormément de rêve, je comprend qu’on soient plus impliqués de voter pour des émissions culinaires que pour un président de la république. Si dans 2 ans il y a une cassolette d’ Osso-Bucco qui fait l’allocution du 14 juillet, il ne faudra pas s’étonner. Mais c’est bien l’Osso-Bucco … ca nous changera un peu de la daube !