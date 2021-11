Morgane est allée voir "Si on chantait" une comédie avec Clovis Cornillac et Jeremy Lopez…

Jeremy Lopez, Clovis Cornillac je ne vous aime pas parce que je suis déçue. Je vous adore Jeremy je vous ai vu plein de fois au théâtre, je trouve que vous avez un talent fou et tout mais on a un tableau avec le nom des invités et la semaine dernière en regardant la date d’aujourd’hui, j’ai lu de loin et pendant une demi seconde j’ai lu Jennifer Lopez… Je vous jure que c’est vrai. En plus j’ai vu Isabelle Huppert sourire à une de mes vannes, donc y’a plus grand chose qui m’étonne dans cette émission… mais alors là, J-Lo en duo avec Clovis Cornillac ça a vachement éveillé ma curiosité.

Je me suis dit, si ça se trouve, Clovis Cornillac on est tous là "ohlala dans les chatouilles il est magistral", alors que depuis le début il peut nous claquer des couplets de Reggaeton au calme et y’a pas un réalisateur qui est au courant. Parce que c’est bien de chanter avec Artus et Alice Pol mais alors vous voir reprendre "Gasolina" de Daddy Yankee à mon mariage, je signe tout de suite.

Et en même temps Jeremy c’est mieux que ce soit vous dans votre peau. Parce que Jennifer Lopez dans "La Vie de Galilée" de Bertolt Brecht, mise en scène par Eric Ruf à la Comédie Française, c’est un sacré pari. Va falloir être fort sur les costumes.

Dans le film vous montez une entreprise qui propose d’aller chez les gens chanter les chansons de leurs choix. Et ce n'est pas une mauvaise idée d’utiliser ses talents pour se faire un peu de thune. Sauf que faire des blagues chez les gens j’ai testé sur ma propre famille et ça n'a mené à rien à part faire disparaître mon nom de deux ou trois testaments. Qui l'eut cru que la blague du vieux dans une boite elle ne passerait pas à l’enterrement de mon grand père. Les gens sont coincés. Enfin surtout lui…

