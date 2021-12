Ce matin, Morgane qui regrette que le réveillon de la vie ne soit pas celui des films, nous prodigue quelques techniques de survie ...

Michel Blanc, Olivier Baroux je ne vous aime pas.

Mais je suis ravie de vous voir déjà parce que "Les Tuches" 4 on les a beaucoup attendus. Je crois qu’après les Balkany c’est la famille préférée des Français et moi je trouve ça tellement chouette un film de Noël made in France ! C’est trop rare !

Au moins c’est plus proche de notre réalité et on est moins déçus quand le réveillon arrive ! C’est vrai, il y a plus de Tuches en France qui fêtent Noël à la Tuches que de Tucson qui vont chanter "Jingle Bells" autour du piano avec un verre de lait chaud, et oh! C’est un miracle il neige en Californie pour la première fois depuis 3 siècle, c’est si dommage que Hillary soit coincée à l’aéroport de Chicago à cause de la tempête. Heureusement que son voisin de siège dans l’avion, un riche héritier qui voyage en classe éco parce qu’il a laissé sa place en business à une vieille dame jouée par Jane Fonda qui cachetonne, deviendra l’homme de sa vie.

Moi j’ai trop été élevé aux téléfilms de Noël, du coup je me suis mise en tête que j’adorais Noël. Les décorations à te faire claquer un épileptique, ce mois de l’année où dans ma vie ça sent le sapin enfin pour une bonne raison, le sac à sapin où on mettait le cadavre de l’épicéa à 100 balles début janvier, même les boutiques avec la même playlist en boucle j’aime ca. Quand j’entends "Let It Snow"reprise par l’intégralité des gagnants de "The Voice USA" en mal d'inspiration, ça me donne foi en l’humanité.

L’odeur de cannelle partout où tu vas, et les panettones aux fruits confits de la taille d’une Twingo, moi l’espace de quelques minutes ça me fait oublier la misère du monde. Bouffer une gaufre en plastoc sur un marché de Noël lui-même en plastoc bah c'est con mais ça me fait oublier les camps ouïghours l’espace d’un instant. Pas que moi d’ailleurs, vu le nombre de produits Apple qui vont encore être offerts cette année. On pourra regarder le monde cramer sur notre Apple Watch pendant la pub de Love Actually !

