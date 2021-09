Ce matin, Morgane renomme les classiques du cinéma français...

Gérard Jugnot et Artus … Ha bah on s’emmerde plus. On vient sans nom de famille Comme Nagui. Faut pas hésiter à en demander un les copains. Sinon c’est compliqué pour nous, Daniel, si y’a pas Morin derrière comment je sais moi que c’est pas Balavoine. Là ca va, j’ai un moyen mémo-technique : Quand il arrive en ville, si les gens changent de trottoir c’est Balavoine, si les gens changent de ville, c’est Morin. Artus en plus vous êtes nés au Chesnay, normalement là bas c’est minimum 3 noms de famille avec une particule devant.

Bon Gérard Jugnot et Artus Snow, je ne vous aime pas. Gerard vous racontez en interview que c’est vers 8 ans, que vous prenez conscience face à un feu de cheminée de la conscience de l’existence, du concept de mort et de votre propre finitude et que du coup il faut que vous fassiez quelque chose. A 8 ans donc. Mon conseil du coup , ne pas hésiter à mettre les enfants devant les écrans hein, sinon ça devient Gérard Jugnot. T’es là, t’as un gamin qui va bien, tout sourire devant la Pat’Patrouille, et un jour plus de batterie dans l’Ipad et BIM ca devient Gérard Jugnot.

Au Lycée vous rencontrez Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Michel Blanc et c’est fou de se dire que d’une rencontre de cours d’école vont naitre des phrases cultes que ,77 ans plus tard, je disais dans la cours d’école… Bah ouais mais une réplique des bronzés bien placée pendant que tu te fais raquetter, ca peut te sauver une rotule et ton goûter.

J’ai appris en lisant votre biographie qu’à l’origine, "Le Père Noël est une ordure" devait s’appeler “ Le Père Noël s’est tiré une balle dans le cul “ . MAIS JE SUIS DEG ! C’était tellement bien ! On peut pas le réappeler comme ça ? Juste pour voir Laurent Delahousse l’annoncer en fin de JT :“ Et tout de suite : Le Père Noël s’est tiré une balle dans le cul “ . Moi j’ai envie que tous les films s’appellent comme ça, ca fonctionne avec tout. "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain …. qui s’est tirée une balle dans le cul". "Les 400 coups … de balles dans le cul". "De rouille et d’os et de balles dans le cul".

