Marine Delterme qui après 20ans quitte le personnage d'Alice Nevers a marqué les jeunes années de Morgane. Elle nous fait remarquer qu'à l'époque il était si rare que des femmes incarnent des premiers rôles avec des métiers habituellement réservés aux hommes qu'il était nécessaire de préciser…

Marine Delterme je ne vous aime pas parce qu’on m’aurait menti? Alice Nevers, le juge est une femme. Marine Delterme? Mais ça voudrait dire que depuis le début vous ne vous appelez pas Alice Nevers? Que vous n'êtes pas juge? Vous êtes une femme au moins?

La série dure depuis presque 20 ans, j’ai un peu plus de 30 ans, donc je dis pas que ça m’a accompagnée mais presque quoi.

Puis c’était un modèle de femme quand même, parce qu’en 2002, les femmes dans un premier rôle qui incarnent des femmes importantes dans des métiers d’habitude incarnés par des hommes, mine de rien, bah sans m’en rendre compte ça a marqué un peu mes jeunes années. "Alice Nevers : Le juge est une femme", "Diane, femme flic", "Docteur Quinn, femme médecin". C’était l’époque où c’était si rare qu’il fallait préciser. Maintenant ça serait ridicule de dire : "Leïla, femme journaliste" ou "Morgane, femme-mouais-en-plein-jour-ça-reste-à-prouver".

Pour ce double épisode final, dans la partie 1, Fred Marquant infiltré dans un haras tombe sur le corps sans vie d’un jeune Jockey. Bon, vu le prix des cercueils, t’es content quand ton cadavre est un Jockey. Une boite à chaussure de Tony Parker et le tour est joué. Bah pardon mais ce sera moins onéreux d’inhumer Fanny que Daniel, c’est plus de larmes mais moins de bois.

Et c’est le début d’une enquête qui va durer deux épisodes et signer la fin d’une série qui dure depuis près de 20 ans. Je trouve ça fou cette longévité dans la fiction aujourd’hui ça devient rare. Qui peut dire en 2022 ce qu’il y aura encore à la télé dans 20 ans? Est ce qu’il y aura encore la télé dans 20 ans? Avec Nagui sur France 2 qui commencera tristement à oublier les paroles pour de vrai. Il a bloqué les ravioles? Mais non papi c’est les paroles tu sais...