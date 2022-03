Comme dans la série "Face à Face" avec Claire Borotra, Morgane a souvent rêvé de se découvrir un frère ou une sœur jumelle...

Claire Borotra je ne vous aime pas. Claire Borotra même si après avoir parcouru votre biographie, j’ai trouvé plein d’éléments intéressants.

En 1989 vous vous inscrivez au conservatoire de Versailles en cachette de vos parents et je trouve cette information super mignonne, vous êtes une délinquante… Mais de la rive gauche. Genre "j’ai fugué pour aller au CDI". Moi quand je me suis inscrite en cachette de mes parents je vous assure que c’était vraiment sous un faux nom. Ils croient que j’ai fait Erasmus à Prague alors que j’ai passé deux ans dans la mafia tchèque à faire du trafic… Je cherchais à monter un business avec un bon nom d’entreprise pour avoir une enseigne cool. Puis comme dans Morgane il y a "organe", c’était tout trouvé quoi. Trafic d’être humain - "Le bison troué" ça s’appelait. On a bien rigolé.

En 2006 vous animez sur TPS Star une émission consacrée au développement durable. Et ce sujet là en 2006 les gens devaient vous dire "oh ça va pas intéresser les gens ça" et 16 ans plus tard, pas beaucoup plus finalement. Vraiment le dernier rapport du GIEC il est passé aussi inaperçu que mon anniversaire qui était lundi et que personne dans l’équipe ne m’a souhaité. Non je déconne, j’aime bien leur déclencher des petits stress gratos pour voir si le système cardiaque fonctionne correctement. Regardez Nagui, pas une ride! Parfois je lui lâche des petits trucs comme "tiens j’ai croisé ta femme, on a parlé de toi, j’ai appris des trucs" c‘est faux, mais ça fait l’effet de trois expressos sans abimer le foie! Ne me remerciez pas. Après si quelqu’un à un problème de foie vous me dites, il doit me rester quelques modèles en arrière-boutique.

