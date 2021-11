Ce matin, Morgane remercie Mazarine Pingeot et Olivier Norek d’avoir adapté leurs plumes pour les petits poussins...

Mazarine, Olivier je ne vous aime pas.

Mazarine, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez à la littérature pour enfants. Vos livres, d’habitude, c’est ce qu’il faut pour en faire des adultes réalistes. Alors ce soir mon chéri on va lire "Et la peur continue". Moi je coucherai mes enfants avec toute votre bibliographie, je refuse de choisir. _"_Hier on s’est arrêté à la mort de la cousine du personnage, tu te souviens mon cœur ? Mais non. Il n’y a pas plus de monstres sous ton lit que dans nos icones patriarcales mon chéri. Allez ferme les yeux. Peut-être pour toujours on sait pas. "

Bon là c’est quand même un peu plus léger avec dans l’histoire "Madeleine et les mots qui fâchent" une petite fille est ensorcelée par une sorcière et se retrouve à ne pouvoir dire que l’exact contraire de ce qu’elle veut exprimer. Une sorcière a dû croiser mon chemin parce que je me suis vachement reconnue dans Madeleine. Ce que vous appelez "un sort" dans le livre pour les enfants n’est en fait que le quotidien pour une adulte mal finie. Personnellement c’est comme ça que je drague, il faut partir du principe que : "Tu pues" = "Ton odeur m’enivre"."Mais vas-y avec ta tête éclatée là" = "Tu me plais beaucoup". Et enfin le classique "Hey t’es une merde mec c’est chaud, hey je te calcule même pas" = "Si tu ne m’épouses pas je plante une dague dans mon cœur immédiatement.”

Olivier, vous signez : "Le Lapin Shérif". Ce livre c’est l’histoire d’un petit garçon, Olivier. Original. Ça va les chevilles ? Et Olivier déteste le mardi gras, et cette année sa mère veut l’habiller en Lapin. Il est un peu chafouin mais du coup son père lui file une étoile de shérif et du coup ça devient un lapin plus quoi. C’est la magie des enfants ça dès qu’ils sont un peu moches, tu leur fous une couronne de la galette des rois sur la tête en disant "t’es la reine ma chérie" ça marche. Après tu dis à ton mari à l’oreille "La reine des cageots" et vous riez, vous riez, parce que malgré une parentalité discutable vous êtes complices et il y avait de la cocaïne dans cette galette. T’imagines, on dit aux enfants d’aller sous la table à la galette des rois pour compter les parts alors que les adultes ils se mettent des grandes traces à la surface. Après ça c'est mes souvenirs à moi, ça se passe peut être pas comme ca partout.

