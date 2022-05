D'après Morgane on s’invente tous un peu une vie et on change tous notre biographie, faut simplement faire attention à ce que ça reste crédible.

Audrey Fleurot ça fait plaisir de vous voir en vrai, parce que les affiches d’"HPI" elles sont par centaines sur mon trajet le matin, il y en a tellement j’ai cru que vous vous présentiez aux présidentielles. J’aurais tellement voté pour vous ! Et en même temps quand on regarde les chiffres d’audience de la série… On a encore besoin de faire de l’affichage franchement ? Là c’est limite de la provoc pour les programmes qui ne marchent pas comme… Non je ne dirai rien sur la nouvelle émission d’Ardisson.

Mehdi Nebbou, le début de votre biographie on dirait un faux profil Tinder : Naissance à Bayonne, s’installe à Berlin, travaille comme mannequin et menuisier en Italie.

Mannequin et menuisier, j’ai envie de dire : On a le droit d’être frais et de savoir gérer une scie circulaire. Mais en Italie Mehdi ? En italie ? Pardon mais y’a que moi qui l’imagine torse nu avec un jeans et une ceinture porte outils ? Et dire "Le gambe del tavolo sono mal fissate". Ca veut dire "Les pieds de la table sont mal fixés".

Non mais c’est vrai… Menuisier-mannequin en Italie… Ce début de carrière on dirait les générateurs de nom de groupe de rap sur internet, tu prends ton jour de naissance, le dernier truc que t’as mangé et le prénom de ta mère et tu deviens : Eleven Granola Bitch. Bon, faut que ta mère s’appelle Bitch quoi. Ça marche pas à chaque fois.

Ensuite ça se calme un peu pour vous puisque vous tournez avec Steven Spielberg et Ridley Scott. Franchement Mehdi ? Vous pouvez me le dire à moi si tout n’est pas vrai ? Spielberg ? Ridley ? Si en vrai vous etiez juste charpentier au luxembourg je vais pas vous juger.

On s’invente tous un peu une vie, regardez autour de vous. Moi la première j’invente genre "hey je suis humoriste, je m’appelle Morgane et je suis antillaise", c’est juste Nagui qui a cru ça le premier jour et je n'ai pas voulu le contredire. Moi à la base je m’appelle Fayrouze et je suis pâtissière. Fanny Ruwet, humoriste belge de 27 ans ? Mais on se moque de qui ? Ca se voit qu’on l’a trouvée dans un skate-parc et qu’il s’appelle Bobby.

