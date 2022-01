Ce matin, Morgane admire la force de l’alliance Capricorne/Poisson, les signes astrologiques des invités de La Bande Originale, Juliette Binoche, et Emmanuel Carrère qui souffrant nous écoute derrière son poste…

Juliette Binoche, je ne vous aime pas.

Emmanuel Carrère, je ne vous aime pas en tous cas je n’aime pas que soyez tombé malade alors que j’avais fait la moitié de ma chronique sur vous et que je vous aime en vrai mais bon rétablissement quand même et gros bisous. J’espère au moins qu’il nous écoute parce que chopper de la fièvre pour écouter Europe 1, c’est du gâchis de microbe.

Juliette donc finalement je vous aime car vous êtes là…

Votre actu : "Ouistreham", l’adaptation d’Emmanuel Carrère, l’enquête de Florence Aubenas en immersion au sein de groupes de femmes agents d’entretien sur des Ferry. Ambiance du 11 janvier. Ça colle. J’ai envie de dire : mais où est la piñata ?

J’étais ravie que ce soit Emmanuel Carrère qui adapte ce roman parce que j’ai tout lu de lui à part peut-être l’étiquette de son pull, Alors Juliette, l’idée de vous voir collaborer ensemble, ça m’a donné envie d’aller décortiquer votre duo de la manière la plus sérieuse qui existe : Emmanuel écrivain, réalisateur mais avant tout capricorne, Juliette Binoche, actrice mais surtout : une petite poisson. Et selon Marie-Claire, pas le site internet hein, Marie Claire c’est le prénom d’Alexandre Kominek dans certaines soirées où l’on croise pas Juliette Binoche, et bien selon Marie-Claire ce film va être un succès parce que la force de l’alliance Capricorne/Poisson, c’est de "s’associer pour grandir ensemble" en gros main dans la main les Caprissons sont capables de grands succès. Est-ce que j’aurais dis la même chose si vous étiez nés sous un autre signe ? Oui. Est-ce que je pars dans une diatribe astrologique pour nous occuper un peu le temps d’une demi-chronique ? Oui. Mais la vérité c’est que le film est bien. Le livre était fabuleux et l’adaptation est réussie.

Ce qu’a fait Florence Aubenas, cette immersion, je suis pas sûre qu’on soit tous capable de ca. Votre personnage le dit dans le film « aucun contact avec ma vie à Paris pas de texto, pas de mail, rien … », moi je sais pas combien de temps j’aurais tenu mais ça se compte en quarts d’heure.

Je me demande aussi ce que ça fait d’adapter le livre d’un autre quand on est auteur soi-même ? Moi je pense que je n’adapterais que mes bouquins, rien à foutre. Puis je jouerais dedans aussi. Puis je les produirai puis je ferai le graphisme de l’affiche. Bref, je serais Guillaume Canet.

