A l'affiche de deux films et d'une pièce de théâtre cette semaine, d'après Morgane Alex Lutz cherche n'importe quels prétextes pour ne pas prendre le temps de s'occuper de la mise en scène de son spectacle…

Alex Lutz, ça commence à bien faire non ? Gaspar Noé, le théâtre du Rond Point, Etienne Comar, tous les prétextes sont bons pour tout faire sauf mettre en scène mon spectacle quoi. Même venir ici deux fois par an et parler d’art avec Nagui, de toutes les excuses depuis le début, c'est quand même la moins cohérente !

Dommage ça de pas vouloir me mettre en scène, vous savez, on a dit beaucoup de choses sur mon spectacle mais là où tout le monde est d’accord c’est pour dire qu’il y a du travail ! A la fin je fais des tours de scène sur une chanson d’Anne Sylvestre donc ça vous aurait plu. Je me suis arrêtée au galop 3 donc je fais ça à dos de Berger Allemand. Il y a un côté punk à chien évident mais quand je vais jouer à Rennes les gens sont comme des oufs ! Puis comme ce n'est pas mon genre de dire "Non merci" à la question "Qui en reveut une part ?" c’est vrai qu’on change de chien tous les 3 jours.

Dans "A l’ombre des filles" vous jouez un chanteur lyrique en pleine crise personnelle qui va donner des cours de prison dans un centre de chant pour femme. A moins que ce ne soit le contraire. Et je vais pas faire de blague sur Leïla et moi en prison pour trafic d’ecstasy dans des boîtes de Spasfon, même si, les go-fast en Cityscoot c’était une jolie période. Parce que les causes de se retrouver dans un centre de détention pour les femmes peuvent être multiples et surtout… Peut-être qu’elle nous écoute, donc, bonjour mesdames.

Les films sur les artistes qui vont donner des cours en prison sont toujours des artistes en pleine traversée du désert, alors qu'au contraire, il faudrait aller créer des ateliers quand les mecs sont au pic de leur carrière. Hop, Julien Doré... En taule ! Fin de la phrase ! J’aime bien l’idée ! Julien Doré en taule pour l’ensemble de son œuvre. Le juge l'a libéré sous condition de ne plus jamais faire d’albums. A peine ressorti "Sur la plage Coco Câline" , allez hop, ca re-rentre !

