Ce matin, Morgane nous parle d'une nouvelle série audio qui risque de nous faire perdre de l'audimat...

Alice Belaïdi, Guillaume Labbé je ne vous aime pas. Guillaume je ne vous aime pas parce que vous et moi on s’est promis des choses quand êtes déjà venu l'année dernière et que je n’ai jamais retrouvé sur internet cette vidéo de votre club de rugby en train de chanter Hermes House Band dans un karting. Et ça m'énerve parce qu’à la base internet ca sert à ça, à retrouver des dossiers photos et vidéos. Personne ne lit les actus sur "Yahoo.fr", sauf si t’es Tanguy Pastureau et que tu cherches un sujet de chronique, pour les gens normaux on s’en fout, on est tous là pour scroller l’instagram de son crush pour savoir qui c’est la meuf de dos au fond de la pièce sur cette photo de 2009. Puis liker la photo sans faire exprès, et appeler Mark Zuckerberg pour qu’il provoque un bug des applis le temps de te faire un peu oublier. La panne d’il y a dix jours c’était pas un problème de routeur, c’est moi qui ai trop remonté le fil d’un ex et qui voulait me faire un peu discrète.

Donc ne pas avoir trouvé cette vidéo m'a énormément frustré. Déjà parce que j’ai dû expliquer pourquoi il y avait "Guillaume Labbé Karting"dans mon historique. Mes potes se disent que j’ai des fétichismes chelous. Et c’était gênant parce qu’un an avant je m’étais fait gauler avec "Pierre Niney Paintball".

Cet échec, je vais vous dire ça remet en cause mes talents d'enquêtrice, je ne suis pas encore au niveau du personnage d’Alice dans la série. Série audio réalisée par Ana Girardot dans laquelle vous campez le personnage d’une policière qui se retrouve à enquêter sur la disparition de Stéphanie Mailer. Faut dire que Joël Dicker il a la recette, en terme de page-turner on a pas fait mieux depuis la Bible. Au moment de la sortie de Harry Quebert sur la plage c’était un truc de fou. Le Goncourt c’est une chose, mais quand à la Grande Motte il y a plus de bouquins que de culs dans ton champs de visions c’est que t’es sur un best-seller.

