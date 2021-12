Morgane a vu "Mystère" un film qui raconte l'histoire d'une rencontre entre une petite fille et Mystère un petit chien qui s'avère être en fait un gros loup et ça lui a donné l'envie de monter un gang… de loups.

Marie, Vincent, je ne vous aime pas parce que déjà ce film part hyper mal.

Une petite fille qui se réfugie dans le silence et qui va retrouver la joie de vivre grâce à un animal. Non mais… un enfant qui ne parle pas. De quoi se plaint-on ? Après la part de vérité, elle est dans l’animal.

Vous doutez d’être un bon parent ? Si oui, la réponse à toutes vos angoisses réside souvent dans un animal domestique dont on ne s’occupera pas. Parce que la phrase que ma mère a le plus prononcé dans sa vie ça reste "dis donc, c’est pas moi qui devait ramasser ses crottes hein" quand j’ai ramené Gérémy à la maison. ! "Mais maman il arrête pas de me mordiller pour jouer mais ça fait mal. En plus dès que j’arrête de le caresser il pleure et quand je le caresse trop il me mord. Je crois que mon chiot est pervers narcissique."

Dans le film, sans trop en dévoiler mais c’est dans la bande annonce, il s’avère que Mystère le petit chien est en fait un gros loup. Ca me rappelle trop la fois ou j’ai adopté un bébé hamster brun et en fait c’était un rat. Repose en paix Hamrata.

Dans la bande-annonce la petite dit même "c’est pas un prédateur, c’est mon ami." Bah pareil quand je parle de Daniel. Faut les voir les villageois partir avec des fusils à la chasse au Morin, y’a que moi qui te protège ici mon grand !

Alors moi "Mystère" c’est le genre de film qui peut me faire sauter par la fenêtre si je le regarde en syndrome prémenstruel. Et tous les gens qui ont des animaux vous le diront, tu peux me rouler dessus en SUV mais si tu écrases la patte de mon chien je brûle tes proches. Et ça m'a trop donné envie d’avoir des loups. Pas un seul. Un gang. C’est stylé d’avoir deux loups à côté de toi. "Tu disais quoi Nagui sur le fait que je peux pas prendre une semaine de vacances en plus ? Répète maintenant qu’il y a Mozart et Amadeus ." C’est le nom des loups de mon gang de loups. En anglais ça fait Wolf-Gang Amadeus Mozart. Qui c’est qui a mérité son petit coup de buzzer ? Allez je vais en finale.

