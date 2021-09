Morgane s’est posé plusieurs questions sur les belles-mères en regardant la série « Jeune & Golri »

Alors là c’est simple, je peux pas vous sentir. Déjà parce que j’ai le nez bouché et ensuite, vous vous rendez compte que je travaille ? Que je ne peux pas binger des séries sans dormir ?

La série est sortie sur OCS le 2 septembre vers 11H du matin et je l’ai terminé le 2 septembre vers 2h du matin, et encore j’ai fait des pauses pour aller faire pipi. Je me fais plus avoir, la dernière saison de Succession ça m’a couté deux canapés.

Et franchement je dis pas que c’est bien parce que c’est la famille t’as vu, avec Agnès on fait le même métier, on tend à jouer un peu dans les mêmes lieux et avoir des projets qui se ressemblent, donc ça serait plus simple pour moi que ce soit bof, mais voilà, c’est très bien et c’est très drôle. Elle fait 1m32 et elle a réussi à mettre la barre tellement haut cette idiote, donc au lieu de tenter de passer au-dessus je vais choisir l’option Limbo pour le moment.

Cette série m’a fait me poser deux grandes questions. La première : est-ce que je serai capable d’être la belle-mère d’un enfant ? Et la deuxième : Est-ce que Jonathan Lambert est… sexy ?

Mais revenons à la première question si vous le voulez bien, pour la deuxième on a des yeux et la réponse. C’est dur d’aimer un enfant qui n’est pas le sien. Déjà quand c’est le tiens parfois c’est pas évident. C’est comme un plat au resto, tu l’aimes parce que c’est toi qui l’a commandé donc maintenant que c’est là, on va pas le renvoyer, mais quand même, celui du voisin à l’air meilleur. Puis le plat du jour du voisin il se chie pas dessus dans l’avion. Déjà ton propre enfant c’est compliqué, c’est un long chemin la parentalité, un chemin sur lequel tu dois faire des pauses très souvent parce que vous vous refilez la gastro en circuit fermé. Je te jure, les places en crèches elles devraient être données avec un petit baluchon de Smecta.

Donc apprendre à aimer un enfant parce que tu aimes son père ou sa mère. Un gosse qui arrive avec ses qualités et ses défauts qui ne sont même pas les tiens.

