Kev Adams, Liliane Rovère je ne vous aime pas.

Mais contrairement à Kev dans le film j’aime les vieux, j’ai toujours aimé le troisième âge, être enfant c’est chiant, t’as pas conscience de la chance que t’as de faire la sieste et d’aller te coucher tôt. Moi cette semaine si quelqu’un me disait "Morgane, on va aller se brosser les dents et se coucher dans 10 minutes", je serais là, "mais pourquoi dans 10 minutes? On y va maintenant". Pas d’histoires, extinction des fuegos y’a pas une minute à perdre. J’ai des valises sous les yeux mon gars y’a Carlos Ghosn dedans.

Le troisième âge c’est mon âge preferé. Moi j’ai 70 ans depuis longtemps. Déjà à 12 ans je disais "oulala non pas de lait fraise après 15h après je dors pas". Et c’est parce que j’aime les vieux que je déteste les maisons de retraite.

Je suis allée il y a quelques temps voir une de mes grand-mères dans un Ehpad. Et franchement c’était pas cool. Les gens sont vieux, mais vieux vieux. Pas vieux Daniel Prévost ou Gérard Depardieu. Là j’ai vu des gens, ils devaient appeler Mitterrand “le petiot“. Un moment j’ai dit "dis-donc, faudrait un peu restaurer la statue à l’entrée du parking là" on m’a répondu “non, c’est monsieur Dumont".

Ca ressemble aux limbes de l’enfer, il fait chaud, il fait sombre, on dirait le Mordor, sauf que l’œil de Sauron a la cataracte. C’est l’enfer, le vrai enfer, c’est Lord Voldemort distribué des compotes. Harry Potage et les reliques de la mort quoi …. Sauf que les reliques de la mort tu les appelles papi et mamie. Mais si c’est comme ça, c’est parce qu'apparemment on a pas de budget pour améliorer les conditions d’accueil. Faudrait que la course en fauteuil ça soit une discipline olympique là on aurait peut-être de l’argent pour construire des hébergements décents. Tous les vieux de France n’ont malheureusement pas la chance de siéger au sénat.

J’ai donc passé la journée avec ma grand mère, on discute et elle me dit "Pénélope, ce sont tes plus belles années", ouais, c’est pas mon prénom, elle perd un peu la tête. Donc elle savait pas à qui elle parlait, puis moi je suis arrivée la bas sacrément bourrée donc c’était peut être même pas ma grand mère.

