Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne Sandrine Kiberlain et le réalisateur et comédien Bruno Podalydès, invités dans la Bande Originale pour le film "Les 2 Alred", en salles à partir du 16 juin.

Sandrine Kiberlain je ne vous aime pas. Parce que c’est la première fois que vous venez cette année et c’est pour m’afficher votre carrière à la tronche. Tu allais passer un bel été Cadignan ? Et bah regarde le CV de Kiberlain. On va voir si t'as toujours envie de te "reposer un peu de tes chroniques".

Sandrine, vous entrez au Conservatoire National d’Art Dramatique et boum, 6 ans après, César. L’année suivante Molière pour ne pas perdre le rythme, normal. 8 ans après, petit album vendu à 100 000 exemplaires parce qu'on ne se relâche pas et hop, César en 2014, c’est bon pour le cardio.

Puis on ne peut pas parler de vous dans un dîner sans que quelqu’un lâche “han je l’adooooooore cette femme“. Mais tu ne la connais pas putain !

Si ca se trouve Sandrine Kiberlain elle mange des petits pandas, qu’est-ce qu’on en sait ?! Franchement on en sait rien ! Quand Nagui va faire sa B.O dans 15 minutes et qu’elle nous dira pourquoi elle écoutait Dire Strait en 84, le souvenir ce sera : "Olala mon premier voyage en Chine, je me souviens la visite au Zoo m’a ouvert l'appétit“ et Leïla bêtement croira qu’on parle de l’appétit pour le cinéma d’Albert Dupontel ! MAIS NON. Elle s’est enfilée trois bébés pandas pour le goûter si ça se trouve. Bref, une fois que t’as dit tout ca au dîner en réponse au “Je l’adore cette femme“ ça casse l’ambiance j’avoue. Les gens font la gueule et n’ont plus d’appétit. Et voila, un Koala rôti pour rien !

Bref, Bruno faites profil bas hein, c’est pas mieux : 93 César du meilleur premier court-métrage. Mais qui devient connu après ça ? Normalement le César du meilleur court-métrage c’est comme gagner le concours inter-village du plus beau jardin fleuri, c’est prestigieux mais après la vie continue quoi.

