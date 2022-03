Morgane aimerait bien qu'on renverse un peu la vapeur. Qu'un chanteur super connu reprenne quelqu’un de plus jeune et qu'on fasse de grandes soirées hommage pour des gens qui vont très bien. Ca rendrait l'actualité plus joyeuse!

Bah je ne vous aime pas mais apparemment vous aimez ça. Jamais deux sans trois, la première fois pour un disque, la deuxième pour un livre et là pour un spectacle. Vous allez m’inventer quoi en avril? Juré dans un concours de chant? Chanteur dans un concours de jurés? Et en même temps vous avez fait "Taratata" 18 fois… Nagui… Raphaël, typiquement les mecs ça!

Les garçons si vous avez envie de passer du temps ensemble faites-le, vous n'avez pas besoin de nous. Organisez-vous un petit apéro guitare-houmous là vous parlerez de Phil Spector en dégustant des tartinades de printemps ça sera super. Nagui dira à chaque intro de chanson "Raaah c’était bon ça!" en mimant très mal la basse, et il sera déjà l’heure de rentrer! Et comme ça avec les autres on pourra tous revenir à nos activités normales : faire 12 chroniques quotidiennes pour Daniel, défendre Poutine au JT pour Leila, et moi prendre le temps de regarder Fanny Ruwet grandir! Je l’ai connu y’a deux ans c’était un petit être sombre et perdu et regardez-la aujourd’hui elle… BREF!

Raphaël, vous ne venez pas que pour faire un chat-bite avec Nagui, vous nous parlez aujourd’hui quand même d’une actualité à savoir un spectacle "Bande magnétique" que vous allez donner aux Bouffes Du Nord, une série de concerts dans lesquels vous revisitez vos chansons. Alors, je ne vous apprends pas votre métier, mais c’est un bon début pour un concert je crois. Chanter ses chansons. Après il y a les disques hommages bien sûr, de gens pas encore décédés d’ailleurs… Allez on reprend Goldman, 25 ans qu’il se cache il fait chier, "Envole moi" c’est une super chanson on ne va quand même pas attendre qu’il casse sa pipe non?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !