"Amants", le dernier film de Nicole Garcia avec Stacy Martin, raconte l’histoire de gens qui s’aiment, qui disparaissent, qui se retrouvent, mais qui se ratent. Et en termes de mauvais timing et de planètes non alignées, Morgane s'y connait!

Nicole Garcia , Stacy, je ne vous aime pas …. Votre film Amants, ok c’est de la fiction, mais ça me rappelle trop de choses. Ca raconte l’histoire de gens qui s’aiment, qui disparaissent, qui se retrouvent, mais qui se ratent. Et croyez moi, en termes de mauvais timing et de planètes non alignées, bah … heureusement que je suis pas astronaute quoi ! Bon, en même temps les gens que je rate c’est pas vraiment Magimel ou Niney donc on ça va. Puis je suis pas Stacy Martin non plus donc ça les aide sûrement à me rater.

A propos de ratage, Stacy Martin, belle carrière, bravo. On est nées la même année en 1990, donc on aurait pu faire la même course, mais je sais pas pourquoi j’ai fait un détour à un moment. La réussite par les petites routes, je voulais voir du pays. En 2013 vous êtes dirigée par Lars Von Trier dans "Nymphomaniac"quand la même année je suis dirigée vers mon évier en train de vomir du passoa. On ne bossait peut-être pas de la même façon. C’est une question de méthodologie après…

Vous êtes née d’une mère anglaise donc ça doit être pour ça la petite élégance anglo-saxonne. Non mais il y a quelque chose ! Vous avez de la chance parce que chez les Anglaises il y a deux catégories : la peau diaphane, le regard franc le port de tête et il y a la catégorie la mini jupe en février dans les rues de Londres, le trait d’Eye-Liner on dirait la ligne maginot et un langage dont un marin du 17éme siècle dirait "c’est un poil vulgaire". Vous … Vous êtes dans la première catégorie, c’est donc naturel qu’en 2017 vous deveniez la muse de Jean Luc Godard dans le film "Le Redoutable" et moi en 2020 je deviens la muse de Daniel dans le film "Le Regrettable".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !