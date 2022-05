Morgane qui a lu "Le café suspendu", dernier ouvrage d'Amanda Sthers, nous parle de son amour des cafés et des conversations des tables d'à côté.

Amanda Sthers je ne vous aime pas. Parce que c’est mon boulot, et puis c’est devenu un hobby puis une passion… Maintenant je fais pareil avec mes proches. Du coup j’en ai plus.

Amanda donc, le principe du café suspendu cette idée de pré-payer un café ou une boisson chaude ou une consommation pour quelqu’un de passage dans le besoin qui ne pourrait pas se l’offrir. On en a parlé en France il y a quelques années et ça n'a pas trop pris. Déjà parce qu'il faudrait qu’on paye déjà ce qu’on a consommé avant et surtout parce que je suis sûre qu’ici ce serait le bordel. Parce que ce genre de concept ça repose sur la bonne foi et genre si c’est écrit "10 cafés suspendu" devant un bistrot à Paris tu vas avoir dix Daniel Morin déguisés qui vont aller se chopper un café gratuit. En tournée, je l’ai déjà vu porter plainte contre un restaurant parce qu'il n'y avait pas le petit spéculoos.

Moi j’aimerais bien qu’on applique le principe du café suspendu à d’autres choses. Genre une discussion suspendue. Sur l’ardoise devant c’est indiqué qu’un débat d’une heure trente sur le fait qu’il n’y a plus de gauche ou de droite ma bonne dame depuis longtemps vous attends à l'intérieur. Après t’y vas ou t’y vas pas, mais dans une journée où t’es un peu vénère, où t’as besoin de taper du poing sur la table c’est super. Ou une rupture suspendue, au comptoir, si tu veux, tu peux larguer quelqu’un. Non mais pour t’entrainer. Comme ça quand t’arrives à la vraie rupture tu te dégonfles pas comme ça arrive trop souvent. Moi j’ai été témoin de manque de courage flagrant au moment de quitter la personne. Et par témoin j’entends, à leur mariage. Donc entrainez-vous.

Les cafés, c’est aussi plein de destins qui se croisent et ça c’est vrai que c’est chouette à observer quand tu t’installes dans un café. C’est un peu le cas du narrateur de votre livre Amanda et je le comprends… Quoi de plus passionnant que d’écouter la conversation de la table d'à côté ? Quand les gens cherchent le nom d’un film sans s’en rappeler et toi tu le sais, mais tu peux rien dire sinon ça se voit que t’as écouté. Ils devraient utiliser ça pour torturer les gens, quelqu’un qui parle d’un film en disant qu’il l’a sur le bout de la langue et t’as pas le droit de dire alors que tu sais… Quelle souffrance ! Sur moi ça marche mieux que la noyade en torture. Quoi que. J’adore le ciné et l’apnée. Tu me fais deviner "Le Grand Bleu" à un Times Up, j’ai un petit orgasme. Quoi qu’on a pas le droit de mimer.

