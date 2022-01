Toujours plus de Belges chez France Inter! Ce matin Morgane parle notoriété et amabilité avec Angèle, l'invitée de La Bande Originale.

Et allez, toujours plus de Belges chez France Inter. Je veux pas sonner rassemblement national mais dans France Inter, arrêtez moi si je me trompe, mais il y a France non ? Je comprends toujours pas pourquoi le hall de la maison de la radio c’est pas encore un hangar à Thalys, ça serait plus rapide pour tout le monde. Angèle, Guiz, là les deux à la fin de l'émission ils descendent sur une barre de pompier et zou dans le train direction la frontière ! Putain je suis passée de l’extrême droite au nazisme en une phrase, on dirait Dieudonné. Mardi prochain ça part en quenelle devant Isabelle Huppert j’ai plus rien à perdre.

Bon après, si il y a bien une Belge dont on parle … C’est vous Angèle, à moins que vous ayez passé les 10 dernières années avec Han Solo dans le caisson de Carbonite, vous avez entendu Angèle au moins une fois. La blague d’avant faut avoir vu "Star Wars" sinon ça n'a pas de sens. Moi même qui n’ai jamais regardé c’est flou. Guillermo ça a du sens ce que je dis ? Pfff non mais je te demande ça à toi en même temps….!!

Franchement vous êtes dangereuse Angèle. Votre dernier titre il m’a même donné envie de vivre à Bruxelles, putain c’est dire si l’album est cool. Parce que moi il y a deux choses que je déteste dans la vie c’est la pluie et les gens aimables. Les gens trop sympas, c’est irritant parce que t’es obligé d’être sympa en retour. Quelle pression ! Coucou ça va ? Mais de quoi je me mêle putain.

Les gens sympas c’est ceux qui fréquentent des cafés vous savez où on peut jouer à des jeux de société. Parce que c’est une idée de quelqu’un qui s’appelle Jérôme ça, et Jérôme il est sympa. Il est directeur d’un escape game c’est super sympa. Il est pas sympa, c’est un sociopathe putain. Qui joue au Cranium à 17h en buvant un smoothie sinon quelqu’un qui porte les habits de sa mère pour aller se promener les soirs de pleine lune ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !