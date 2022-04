Morgane n'est pas dupe, elle sait bien que derrière ce poivre et sel d'excellente facture et un nom aux accents amalfitains, François Vincentelli est contre toute attente belge, né à Bruxelles.

Alors François Vincentelli quoi. Excusez-moi mais vous n’êtes pas le seul à mener l’enquête mon bonhomme ! Ah non non non, parce que figurez vous que François Vincentelli, ce poivre et sel d’excellente facture, cette petite Clark Gabelitude dans la moustaki, bah c’est que de la poudre aux yeux messieurs dames ! Vincentelli, ça se la joue côte amalfitaine dans le nom de famille, ça laisse traîner le doute. Cette personne est née à Bruxelles. Cette personne est belge ! Donc à d’autre l’accent tonique sur le “Telli” Monsieur François Vincent ! Excusez-moi, mais Francois Damiens, assume d'où il vient lui, tu l’entends pas se faire appeler Francoise Damienstello.

Entre vous et Guillermo Guiz c’est la fête de l’enfume. Je vais pas revenir sur le nom Guillermo Guiz et la réalité que ça cache, mais avez-vous déjà acheté un croissant au beurre et réalisé plus tard qu’il était finalement fourré au jambon ? Bah voila. Non mais si chacun peut s’acheter une sensualité dans le titre, allons-y. Bonjour, je suis Morgana Cadiniantos, tout de suite ça sent l’andalouse, aussi belle que jalouse. Ca sent la sangria et les cheveux noirs corbeaux qui tombent sur les épaules, d'Espagnole, comme dirait Kendji. Cadiniantos, le flamenco. Et là tu vois arriver un petit truc qui zouk à tout va en vous invitant à poser votre accras et rejoindre la chenille.

Bref, François Vincentelli, vous êtes un escroc, ce qui fait que vous avez totalement votre place dans cette émission. Non mais vous savez quoi, je vous l’accorde. C’est le printemps. C’est l’entre-deux-tour en plus, on est dans une période un peu sans loi. On est un peu dans cet entre-deux du n’importe qui n’importe quoi comme entre Noël et le nouvel an, où t’es en corset à sequin en haut, en pyjama en bas et peu importe puisque le monde crame, le nouvel album de Juliette Armanet qui contient 7 chansons pour célébrer le feu.

Après François, ok pour le nom de famille, encore une fois c’est la fin de l’année, on regarde des films en classe, y’a plus trop de devoirs, on se tape un peu le prof d’éco… Bref. Mais "Meurtres à Porquerolles" ? Vous ne vous refusez rien hein. Vous savez, les gens meurent à Molenbeek également.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !