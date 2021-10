Ce matin, Morgane replonge dans les souvenirs de son premier confinement avec Dany Boon...

Dany Boon, je ne vous aime pas parce qu’à Inter, contractuellement on ne peut pas aimer le succès, ni la considération, ni tout ce qui est salaire… bref je ne vous aime pas. Mais quel CV ! J’ai relu toute votre biographie et limite on pourrait l’écrire sous forme de tableau Excel tellement il y a de gros chiffres à virgule. Vous avez un nombre de succès box-office qui donne le tournis. Quand c’est un film de Dany Boon qui commence dans une salle, je vous jure que Jean Mineur il fait un looping de plus. Même lui il pose sa pioche et il s’assoit pour mater.

2008, Bienvenue chez les Ch'Ti, super film. Bon les 5 années qui ont suivi ou toute la France s’est mise à se surnommer Biloute, ça on vous remercie pas par contre. 20 millions d’entrées. Presque autant que Titanic en France, donc on ne peut pas vraiment parler de naufrage. Voilà, si vous cherchez un bon coiffeur je peux pas vous aider par contre si quelqu’un a besoin d’un jeu de mot tiré par les cheveux, je suis là. Oh putain, jusqu’où ira-t-elle ? Pas jusqu’au Zénith à priori. Non mais c’est vrai, 2018, 5 millions d’entrées pour La Chite Famille. Quand tu vas voir un film de Dany Boon au cinéma le monsieur qui déchire le ticket il annonce même plus dans quelle salle c’est, il dit juste "Suivez la foule ca doit être au bout". Je vous trouve bien présomptueux pour quelqu’un qui vient de me vendre un paquet de Malteser 9€. L’année suivante en 2019 vous jouez dans "Murder Mystery" aux côtés de Jennifer Aniston et Adam Sandler, plus gros carton de l’année pour Netflix. Mais vous vous arrêtez un peu ?

C’est quoi la prochaine étape ? Franchement, présentez-vous à la présidentielle. Boon 2022. Les Hauts-de-France contre la France d’en haut. J’intègre tous les jeux de mots un peu bof en un seul papier comme ça la semaine prochaine on est tranquilles. Je suis navrée que ca tombe sur vous Dany, mais après tant de succès, une petite chronique de Cadignan ça remet les idées en place. Parce qu’après il va s’enflammer et il va partir aux États-Unis. Franchement, restez-là. On est bien non ? Puis en plus je crois que vous êtes hypocondriaque donc les U.S.A, ca va vite vous coûter la peau du cul. C’est dommage j’avais un super jeu de mot sur "peau du cul" et "Peau d’Âne". Une sombre histoire de remix du cake d’amour mais on a assez parlé des toilettes la semaine dernière…

