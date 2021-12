Ce matin, replonge dans ses années lycée, entre roulées, cours de piscine et dreadlock grâce à Tryo, les invités de La Bande Originale.

Tryo je ne vous aime pas ! Mais alors vraiment pas !

Vous êtes la cause de tellement de choses qui ont dérapé chez moi… Déjà faut commencer par expliquer que vers 15 ans, j’ai eu une dreadlock. Non, non. Pas des dreadlocks, une dreadlock, avec un peu de fil de couleur autour parce qu’après tout le bon goût c’est bien mais ça n’attache pas tes autres cheveux !

Parce qu'à l'époque "L’Hymne de nos campagnes" c’était surtout l’hymne de nos deux feuilles, roulées à l’arrache derrière le lycée avant le cours d’EPS. Ah putain, fallait nous voir en cours de natation derrière quoi : "Prenez exemple sur Morgane les autres, elle fait très bien la planche silencieusement." Je peux vous le dire maintenant monsieur Olins, j’étais sur-défoncée et vous auriez dû vous en douter quand une heure après "prenez exemple sur Morgane les autres, 4 minutes d’apnée c’est très fort ."

Ce qui est fou c’est que cette chanson est sortie en 1998 et que j’avais 8 ans. Mais elle était encore à la mode quand j’en ai eu 15 puis elle est devenue un peu culte pour ma génération quand j’en ai eu 18 puis après Rihanna est arrivée puis là ça a été 15 années d'œillères de mon côté ! J’avoue elle a sorti "Umbrella" et je me souviens plus de rien de 2008 à l’année dernière.

Tryo, vous avez cette image de babos cool qui vous colle à la peau et en même temps vous cherchez un peu. Les surnoms déjà : Guizmo, Manu, Mali et Danielito, c’est quand même des noms de gens qui retapent des vans pour partir en vacances . On a jamais entendu "Guizmo nous a réservé une chambre au Plaza et on dîne avec l’ambassadeur ". C’est vrai, sauf si le Plaza c’est un festoche dans un champ et que l’ambassadeur c’est l'ambassadeur du Djembé, là ça marche ! Après vous, vous n’aviez rien demandé, vous chantiez des chansons, rajouter un accent pseudo-jamaïcain comme des petits soldats du racisme ordinaire on l’a fait comme des grands. Ambiance.

