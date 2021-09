André Dussolier je vous aime quand vous me faîtes rire. Et je vous déteste quand vous me faîtes pleurer...

André Dussolier je ne vous aime pas.Enfin si je vous aime quand vous me faîtes rire. Et je vous déteste quand vous me faîtes pleurer. Comme un père quoi ! Et je vous aime en tant qu’acteur, depuis le début franchement quand vous étiez un des trois hommes, j’avais envie d’être dans le couffin, quand vous avez été un cœur j’avais envie d’être en hiver, même quand vous avez été Staline pour Marc Dugain, j’ai eu envie d’être l’URSS. Donc non, en terme de carrière, je ressens pour vous ce que je ressens pas pour grand monde encore moins pour moi même : du respect.

Non, mon problème c’est plus le film dont vous venez nous parler aujourd’hui. Après l’affaire du petit Gregory lundi, et Arnaud Ducret mardi, l’euthanasie le mercredi c’est la suite logique mais alors franchement moi je suis pas sûre d’avoir les épaules. Au risque de paraphraser mes partenaires de danse quand ils doivent me porter … disons que c’est pas léger. C’est beau, c’est fort, c’est extrêmement bien joué mais ne faites pas l'erreur de le regarder pendant le syndrome prémenstruel. Moi, trois jours avant les règles je chiale devant les pubs Carglass donc bon “mais l’impact il était là, pas plus gros qu’une pièce de 2€, il avait rien demandé, un dos d’âne et tout bascule.”

Moi je suis sensible André contrairement à ce qu’on essaie de vous faire croire. Le film s’appelle « Tout s'est bien passé », et franchement …. bof hein ! Ça s’est bien passé parce qu’il n’y avait pas de bouchons jusqu’en Suisse mais sinon c’est quand même pas la grande déconne. Et pour cause, c’est un film sur la fin de vie et dans casting bizarrement pas de trace d’Issa Doumbia ni d’Axelle Laffont, c’était peut-être moins fort. La fin de vie donc, sujet dont on ne parle pas assez en France et sur lequel on est beaucoup à s’accorder à dire qu’on est en retard. Et faire des blagues sur l’euthanasie c’est souvent un bon moyen de risquer d’euthanasier ta carrière. Donc on va juste se dire que ça devrait être comme les options sur les compagnies aériennes : Les gens devraient quand même pouvoir choisir dans quelles conditions ils partent.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !