Ce matin, Morgane s'est intéressée à la description du personnage de Maigret, le James Bond français, incarné aujourd'hui par Gérard Depardieu sous la direction de Patrice Leconte…

Gérard Depardieu quand il se déplace c’est pour deux promos en même temps quoi. La prochaine fois, il va venir pour trois films, un bouquin et en profiter pour passer une petite annonce pour un canapé. Après je comprends, faut pas multiplier les occasions de se retrouver dans cette émission. Si je dors dans le studio c’est uniquement pour des raisons pratiques… Et financières… Et mon amour des acariens.

A propos de ces deux actus au fait est ce que je suis payée double? Patrice Leconte vous avez réalisé "Maigret", et donc vous venez pour nous parler d’un seul film, la honte! Faut bosser un peu!

Maigret célèbre commissaire interprété par plusieurs acteurs différents. Les anglais ils ont James Bond, Roger Moore, Sean Connery, Daniel Craig, nous on a Maigret qui a été joué dans des films et téléfilms par différents comédiens comme Jean Richard ou Bruno Cremer. Du coup, je me suis intéressée au personnage original qui est décrit comme suit : "Physiquement, il s'agit d'un homme imposant, large d’épaules, à l’allure bourrue et robuste, parfois inquiétante.". Bon, Gerard Depardieu : Maigret. Paul Mirabel : Pas Maigret. "Souvent, il semble prendre son temps pour résoudre une enquête un peu lentement." Ah, attends Paul c’est pas perdu! "Amateur de blanquette de veau. Aimant le vin et les alcools…" Leïla et moi ? Maigrettes à fond!

C’est fou parce qu’il y a toute une page Wikipédia très précise sur le personnage. On apprend que son surnom c’est "le raccommodeur de destiné". Putain! C’est classe. Pardon mais moi mon surnom c’est "Momo", donc "le raccommodeur de destiné", c’est stylé. Y’a qui à la soirée ? Oh bah Polo, Patou, Gigi et le raccommodeur de destiné. Ca doit être un gars qui fait bien les mojitos le raccommodeur de destiné...

