Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne et scénariste Doria Tillier, invitée dans la Bande Originale pour le Festival de Cannes 2021.

Doria Tillier, je ne vous aime pas. Mais vous le savez, parce qu’il y a 5 minutes dans le couloir je vous ai fait une clé de bras. Moi je fais ça maintenant aux gens que je n’aime pas. La passivité agressivité ça ne marche plus. Violence direct. Ou les deux. Genre : « Ah tiens c’est rigolo cette coupe de cheveux. Moi j’aurais jamais osé, mais toi t’as un visage rond ça te va bien et BIM coup de tête. »

Je déconne, mais j’aime bien faire croire aux auditeurs qu’il se passe des trucs entre nous hors émissions. Alors que, ce qu’il se passe entre nous, c’est que je vous vois, je me dis “olalala y’a Doria Tillier dans les locaux“ et que Doria Tillier me voit et se dit “Oulala y’a le petit qui jouait Mimi Siku d'"Un Indien dans la ville" dans les locaux. Dis donc il a grandi mais c’est le même visage.“

Donc désolée chers auditeurs, il ne se passe rien de fou avant l’émission. Les ¾ du temps, c’est juste nous dans un bureau en train d’imprimer nos feuilles pour nos chroniques. Les feuilles sortent de l’imprimante toutes en même temps, quelqu’un dit “Y’a une feuille avec écrit bite“, Guillermo dit : “C’est pour moi“ . Après quelqu’un dit : “Ah là c’est carrément une photo de bite“ et je me précipite donc récupérer mes petites feuilles moi aussi. En même temps, c’est de ma faute, j’ai qu'à pas imprimer mes posters au bureau.

Chacun son goût pour la décoration. Moi je ne juge pas les gens avec leurs posters nuls dans leurs cuisines là. Vos cadres à 150 balles avec écrit “La Vie est Belle“ avec une illustration de Vespa ou de tournesol en fond. Franchement si elle était si belle que ça la vie vous n’auriez pas besoin d’aller acheter des trucs chez Casa pour vous en rappeler.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !