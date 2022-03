Morgane est sous le choc, elle vient d'apprendre qu'Alain Chamfort s'appelle en réalité Alain Le Govic, ce qui la fait réfléchir sur les pseudos des chanteurs français...

Alain Chamfort quoi! La classe. Ça fait un moment que vous êtes dans le paysage culturel Français. Quand je parle de quelqu’un à ma mamie et qu’elle me dit "ah oui je vois très bien" c’est que vous avez pas commencé y’a deux ans quoi. Par exemple, quand je lui dis "Kenji" elle me répond "à tes souhaits". Tu peux à peu près jauger l’âge et les années de carrière d’une personne à sa discographie, par exemple, Alain Chamfort, vous avez sorti des 45 tours. Je veux dire pas parce que c’est un objet vintage un peu tendance, vous avez sorti votre premier 45 tours en 68 parce que si on voulait écouter de la musique bah c’était avec un mange-disque. Vous vous rappelez Nagui en 68? Vous aviez la petite quarantaine heureuse, c’était bien!

Alors ce qui est remarquable c’est que même les plus jeunes connaissent vos tubes, et quand je dis les plus jeunes je ne parle d’absolument personne dans ce studio. "Amour année zéro", "Manureva". Qu’est ce que j’ai pu l’écouter "Manureva". J’ai deux rêves dans la vie : le premier avoir un voilier, le deuxième c’est que vous ne soyez jamais jamais amené à chanter une chanson à propos de mon voilier.

Avant "Manureva" en 1972 vous signez chez Fléche, un label avec lequel vous sortirez neuf quarante-cinq tours jusqu’en 1975. Ca fait quand même 9x45 : 405 tours. Je ne fais pas de cyclisme sur piste mais je crois que c’est beaucoup. 405 tours c’est le nombre de tours aux elections qu’il y aurait si le vote blanc etait pris en compte.

Et là Alain en lisant votre biographie, choc. Déjà je sais lire. Première nouvelle. Et je découvre quoi? Qu'en réalité vous vous appelez Alain Le Govic, et Alain Chamfort c’est votre pseudo. Et c’est typique des chanteurs français ça, troquer son nom pour un autre nom mais pas non plus transcendant quoi. Hervé Vilar il s’appelle René Vilar. Mais enfin! A ce prix la fais toi appeler : Ricky Villar. Serge Lama s'appelle Serge Chauvier, Mais c'est le Serge qu'il fallait changer. Laurent Voulzy il s’appelle Lucien, Mais si j’avais su ça jamais j’aurais accepté d’être Guadeloupéenne! Un jour on va apprendre que Nagui il s’appelle Jean-Yves on va rien comprendre.

