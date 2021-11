Ce matin, Morgane fait part de son admiration aux invitées de La Bande Originale Audrey Diwan et Anamaria Vartolomei pour s'être emparées de l'œuvre d'Annie Ernaux avec succès : un sujet pas léger mais bien traité.

Audrey, Anamaria, je ne vous aime pas.

Hier on parlait de cancer à cette heure-ci et là on enchaine tout naturellement avec l’avortement. C’est quoi au menu demain chef Nagui ? Du steak de chaton, le scorbut, le nouveau Christian Clavier ? On va aller jusqu'où comme ça ?

Bon heureusement les sujets ne sont pas légers mais ils ont le mérite d’être bien traités. Parce que pour s’emparer de l'œuvre d’Annie Ernaux, il faut quand même un cerveau qui fonctionne à l’endroit. Audrey Diwan, de vous je connais "Mais vous êtes fou", je l’ai vu, et comme Pio Marmaï dans ce film j’ai envie de répondre "oh oui" parce qu’il m’a beaucoup plu. Plus que l’album de Benny B en tout cas, ce qui était un vrai défi…

Aujourd’hui vous venez nous parler de "L'Evénement". Qui n’est ni heureux ni malheureux pour l'instant, qui est juste un événement. L’histoire d’une étudiante qui tombe enceinte par accident. Problème et pas des moindres : on est en 1963. Nagui avait 2 ans, c’est pour vous dire comme ça remonte. A l’époque il parlait à peine, il faisait cependant des babillements déjà très longs. On a découvert seulement 10 ans après que sa nourrice n’était pas muette, c’est juste qu’elle arrivait pas à en placer une. Et Nagui en vrai vous savez que je vous aime d’amour mais vous attaquez c’est surtout un moyen de pas avoir à écrire des blagues sur l’IVG.

L’IVG commence à devenir moins tabou maintenant, et je parle de la France. Parce qu’il y a quand même plein de pays ou on est encore en 1963. Voir en 1863. Donc en 63, en France, on est dans une année où le numéro 1 du TOP 50 c’est _"_Belles, belles, belles"de Claude François, tu sais qu’on a pas encore tout bien déconstruit.

Donc fallait qu’on soit toutes belles belles belles comme le jour, belles belles belles comme l’amour mais surtout pas pleine, pleine, pleine, par accident.

