Ce matin, Morgane est satisfaite. Elle a vu le premier long métrage de Sandrine Kiberlain avec Rebecca Marder et elle est contente que pour une fois, la jeune fille, elle aille bien.

Je ne vous aime pas mais : Enfin!! Sandrine Kiberlain, premier long métrage, je suis à deux doigts de lancer une ola dans le studio. D’ailleurs je vais le faire, merde on a qu’une vie. OLA. Voila. Vous pensiez que le mois de janvier était triste ? Attendez de voir quelqu’un essayer de mettre une ambiance dans un studio de France Inter.

Alors déjà Sandrine, super titre, moi je suis contente qu’elle aille bien la jeune fille. La première fois elle était rangée avec Simone, et la fois d’après elle était en feu. Donc là c’est bien que pour la jeune fille ça roulotte quoi. Un film sur l’insouciance de la jeunesse quelque soit le contexte, là on est à Paris en 42 mais on est surtout à Paris et c’est ça qui est beau dans ce film. On est à Paris en 42 et on entend la jeunesse d'Irène claquer plus fort que les bottes des nazis et c'est très joli. C’est très joli pas le film hein, ma phrase. Franchement je m’améliore de jour en jour, c’est impressionnant.

De voir votre personnage, Rebecca, découvrir l’amour, poser une tonne de question, sillonner la ville à vélo ça m’a rappelé la légèreté de ma jeunesse que j’ai passé enfermée dans ma chambre à tchatter sur MSN avec des gens avec qui j’étais enfermée en cours toute la journée. Franchement j’aurais été en taule ça aurait été pareil. A la différence près que les matons de Fresnes sont plus sympas que ma mère et qu’à Fleury la bouffe est meilleure. J’ai grandi à la campagne et vous croyez peut-être que j’ai fait du vélo dans les champs de mimosas? Que nenni. Je regardais "Les Minikeums" en me disant qu’un jour je bosserai pour l’un deux.

Donc là, en regardant votre film Sandrine je me répétais : c’est si bien d’avoir 20 ans, sauf que quand t’as 20 ans tu te rends jamais compte que c’est si bien d’avoir 20 Ans. Mais putain ! Pardon mais encore une phrase stylée!! Les gens ils sont en boucle à faire tout un foin de Léo Ferré alors que je suis là tous les jours quoi!

