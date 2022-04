Morgane a retrouvé l'ambiance du vrai Paris grâce au film "Années 20", tourné en plan séquence dans les rues de la capitale à l'époque de l'après-premier-confinement.

Noémie Schmidt, Alice de Lencquesaing je ne vous aime mais, mais merci quand même parce qu’entre Anne Hidalgo, les rongeurs, les trottinettes électriques et les Parisiens, ça faisait longtemps que quelque chose ne m’avait pas donné envie de marcher dehors dans Paris… Or c’est chose faite avec "Années 20".

Paris, une très longue histoire pour vous Noémie puisqu'en 2019 vous jouiez déjà dans "Paris est à nous", l’histoire d’un couple en perdition dans Paris.

En fait pour espérer jouer avec vous il faut juste habiter Paris et avoir des jambes. Et là j’imagine un cul de jatte, fan de Noémie Schmidt, devant son poste de radio qui se dit : "Et merde. C’est quand même pas de chance. On aurait pu faire un remake de "La Traversée de Paris" et elle aurait fait Jean Gabin."

Ce film il m’a bien évidemment rappelé l’après premier-confinement qui s’appelait encore à l’époque l’après confinement. Puisqu’on avait pas super prévu qu’il y aurait plus de vagues qu'à Biarritz. Ce bouillonnement étrange de l’été 2020 où on avait plein d’envies de fêtes, de voyages, de dehors mais tout de même un peu les jambes coupées par les trois mois qu’on venait de passer. Et là, le cul de jatte devant son poste de radio "les jambes coupées, par les événements et dans mon cas par la septicémie“.

Alors "Année 20" c’est des envies et c’est Paris mais c’est aussi et surtout ce genre d'expériences un peu uniques qui redonne au cinéma tout son sens du collectif en mettant en exergue l'interdépendance des différents métiers tous tournés vers la réussite d’un projet commun. J’espère que vous avez apprécié cette phrase parce que j’ai mis 7 heures à l’écrire, et je suis pas sûre de l’avoir comprise… Même si je l’ai pompée dans un livre de management préfacé par un connard. Si ça se trouve, tu la passes à l’envers il y a un message négationniste.

Dans "Paris est à nous" comme dans "Année 20", on retrouve l’ambiance du vrai Paris. Pas le Paris touristique, il y a même quelque chose d’un peu oppressant. Dites-vous que si on montrait "Paris est à nous" dans les écoles au Japon il n’y aurait plus de touristes. Et Montmartre serait à nous.

