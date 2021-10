Ce matin, inspirée par le film "Barbaque", Morgane se demande dans quel ordre elle mangerait les membres de La Bande Originale …

Marina et Fabrice je ne vous aime pas. Mais j’ai devant moi une image assez claire de mon potentiel futur : Marina, vous êtes ce que je veux devenir en terme de carrière, Fabrice vous êtes ce que je vais devenir en terme de coiffure.

J’ai rigolé avant même de voir le film en imaginant Nagui en train de regarder le film. Regarder "Barbaque" pour un Vegan ça doit être comme regarder un match de l’OM pour quelqu’un qui aime le foot. Ou regarder un film de Fabien Onteniente pour quelqu’un qui aime le cinéma. Bref, de la torture pure et simple.

Barbaque c’est toutes les saisons de "Dexter" réunies en un seul film. J’aurais qu’un seul conseil, regardez-le, mais pas en mangeant. Ou alors en mangeant un truc qui ne prête pas à confusion, genre de la salade. Si tu le regardes en mangeant de la viande, évidemment que tu ne peux pas terminer ton assiette sans te dire que t’es peut-être en train de terminer ton voisin.

Du coup en écrivant la chronique je me suis demandé qui je boufferais dans l’équipe en premier, si notre avion s'écrase au-dessus d’une chaîne de montagne, ou si tout simplement le distributeur du sixième étage était en panne. Franchement moi ça me suffit, si y’a plus de Kit-Kat à la machine je bouffe Tanguy, rien à foutre ! En plus il a une hygiène de vie parfaite, Pastureau, ça doit pas être pire que l'aspartame. Je ne peux pas manger Fanny parce qu’après j’aurais plus personne avec qui manger. Une fois qu’on vous aura tous bouffé on se dira _"_bon bah … à toi l’honneur … non vas-y toi … non ça me gène … bon ok, à trois on se bouffe “. Et ça, les enfants, c’est comme ca que j’ai compris que j’étais lesbienne. Et Carnivore. Mais surtout lesbienne. Dommage qu’on avait déjà terminé Leïla parce que de son vivant elle était pas mal.

